"Делает все непригодным": Дантес подколол поющую в подземках во время тревог Наталью Могилевскую

Владимир Дантес подшутил над Натальей Могилевской / instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/vladimirdantes

Утро 10 октября для всей Украины оказалось трагичным. В Киеве была объявлена затяжная воздушная тревога, во время которой люди прятались в метро, как в укрытии.

В подземку в это время, чтобы подбодрить людей, спустилась певица Наталья Могилевская. Она принесла людям питьевую воду и сладости, пела украинские песни чтобы поддержать своих соотечественников.

Это занятие артистка практикует с первых дней полномасштабного вторжения, из-за чего уже стала предметом для незлобных шуток. Одной из таких поделился на своей странице в Instagram Владимир Дантес.

Певец и комик не упустил возможность подколоть свою бывшую продюсерку Могилевскую, и опубликовал скрин из Twitter, где кто-то выложил видео выступления певицы в метро с предупреждением: "Уважаемые киевляне, во время воздушных тревог старайтесь избегать станции метро Позняки. Туда приходит Наталья Могилевская, начинает петь и делает укрытие практически непригодным для использования".

Дантес с остроты посмеялся, сама Наталья пропустила ее мимо ушей, и продолжает заниматься благотворительностью по мере своих сил.

Владимир Дантес подшутил над Натальей Могилевской / instagram.com/vladimirdantes

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в в Шевченковском районе - в центре столицы.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

По Шевченковскому району было зафиксировано три попадания ракет. Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 - повреждены. Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.

В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек. Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вследствие ракетного обстрела Киева погибли 5 человек. Также известно о 51 травмированном человеке.

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