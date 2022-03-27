"Дайте шума для Украины!": Кэти Перри во время концерта послала Путина

Певица поддержала Украину.
Певица Кэти Перри, возлюбленный которой уже помогает украинским детям в Молдове, поддержала нашу страну во время своих концертов.
Американская исполнительница на пяти выступлениях в Лас-Вегасе со сцены призвала зрителей пошуметь за Украину и послала Путина.
Напомним, ранее австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
Также мы сообщали, что известные российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум присоединились к сбору средств украинским детям - выступили на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE.
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Автор: Сергей Коломиец