"Дайте шума для Украины!": Кэти Перри во время концерта послала Путина

Кэти Перри во время концерта послала Путина / скриншот

Певица Кэти Перри, возлюбленный которой уже помогает украинским детям в Молдове, поддержала нашу страну во время своих концертов.

Американская исполнительница на пяти выступлениях в Лас-Вегасе со сцены призвала зрителей пошуметь за Украину и послала Путина.

Напомним, ранее австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Также мы сообщали, что известные российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум присоединились к сбору средств украинским детям - выступили на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE.

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