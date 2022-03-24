Орландо Блум в Молдавии помогает украинским детям-беженцам и их семьям

Орландо Блум в Молдавии помогает украинским беженцам / instagram.com/orlandobloom

Британский и голливудский актер Орландо Блум ответственно подошел к своим обязанностям Международного посла доброй воли ЮНИСЕФ, и сейчас активно занимается волонтерством.

Сейчас артист находится в Молдавии - стране, которая приняла и приютила практически 400 тыс. беженцев из Украины.

Орландо Блум встречает семьи и детей, которые ищут укрытия от войны, которую развязала РФ на территории Украины. Актер использует свою известность и влияние для проведения просветительской работы - мир должен знать, сколько боли Украине и украинцам приносит вероломное нападение России.

"С начала войны в Украине, дети становятся беженцами практически каждую секунду. Я в Молдавии с ЮНИСЕФ, встречаю семьи, которые были вынуждены оставить все позади в поисках безопасности. Дети в Украине и за ее пределами нуждаются в любой помощи, которую вы можете предоставить", - обратился к своим поклонникам (которых в Instagram-аккаунте актера 5,7 миллионов) за помощью Блум.

Читайте такжеДаша Астафьева рассказала о буднях военного Киева: "Видела, как бабушка ела хлеб из кормушки"

Ранее известные российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум присоединились к сбору средств украинским детям - выступили на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE.

Другие новости: