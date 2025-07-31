"Давно хотела": Элина Свитолина приняла важное решение

Элина Свитолина создала уютное гнездышко в столице.

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Элина Свитолина - недвижимость / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Элина Свитолина

Вы узнаете:

Элина Свитолина купила квартиру в Киеве

Как она ее выбрала

Первая ракетка Украины Элина Свитолина купила квартиру в Киеве в одном из небоскребов. По ее словам, теперь у нее есть собственное "место силы".

Как рассказала спортсменка в интервью изданию NV, она очень часто приезжает в Украину после рождения дочери Скай не только по работе, но и проводит здесь время с семьей. Поэтому приобретение квартиры стало правильным решением.

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"Я всегда думаю на несколько шагов вперед. Есть желание больше времени находиться в Украине, когда завершу профессиональную карьеру. Давно хотела найти здесь уютное место", - рассказала Элина.

Какую квартиру купила Элина Свитолина

Свитолина приобрела смарт-квартиру в 35-этажном небоскребе в Печерском районе столицы. Она уточнила, что ей по душе жить в квартире, а не в частном доме из-за постоянных поездок по разным странам. Также при выборе квартиры Элина ориентировалась именно на удобную инфраструктуру.

Элина Свитолина с дочерью / фото: instagram.com, Элина Свитолина

"Когда я сюда зашла, сразу поняла, что это может быть моим местом. В этом комплексе есть спортивный зал, ресторан, парки и, конечно, укрытие. Удобно иметь все в одном месте", - отметила Свитолина.

Также особым местом в квартире стала кухня, с окна которой видно значительную часть Киева.

"Это меня сильно вдохновляет, например, пойти на тренировку, чтобы потом быть заряженной на целый день. В этой квартире чувствую покой, я этого очень ждала", – добавила спортсменка.

Элина Свитолина / фото: instagram.com, Элина Свитолина

А вот муж теннисистки очень волнуется из-за поездок Элины в Украину во время полномасштабной войны.

"Конечно, Гаэль нервничает. Это неудивительно, ведь новости, которые преимущественно показывают во Франции об Украине, очень пессимистические. В общем, он отреагировал нормально. Муж знает, что Украина - мое место силы, где я черпаю энергию от людей, друзей, государства. Потом это помогает хорошо выступить на турнирах", - уточнила знаменитость.

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О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

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