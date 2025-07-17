"Моя самая большая победа": муж Свитолиной поделился домашним кадром с теннисисткой

Элина Свитолина и Гаэль Монфис вместе уже больше шести лет.

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Гаэль Монфис и Элина Свитолина - муж теннисистки показал семейное фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina, instagram.com/iamgaelmonfils

Вкратце:

Элина Свитолина и Гаэль Монфис отметили четвертую годовщину

Теннисист сделал эмоциональное признание про семейную жизнь

Украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис празднуют годовщину свадьбы - пара состоит в официальном браке уже четыре года. До свадьбы спортсмены встречались два года. В октябре 2022 года Свитолина и Монфис впервые стали родителями - теннисистка родила девочку, которую назвали Скай.

В честь годовщины Гаэль Монфис в своем блоге в Instagram опубликовал трогательное фото с женой и дочерью: в кадре и малышка Скай, и Элина крепко спят рядом с отцом семейства. В комментарии к фото теннисист отмечает, что его девочки - его главная ценность и достижение.

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"Четыре года назад мы поженились. С того дня мы строим жизнь, полную любви, смеха и прекрасных воспоминаний. Сегодня я смотрю на эту фотографию... и понимаю, что у меня есть все. Видеть вас обоих - моя самая большая победа. Спасибо, что вы рядом, спасибо, что вы есть. Я люблю вас обоих больше всего на свете", - пишет Гаэль Монфис.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина - муж теннисистки показал семейное фото / instagram.com/iamgaelmonfils

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О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

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