Даша Кацурина призналась, жалеет ли о возвращении в Украину и жизни с Дантесом

Блогер и модельер Даша Кацурина рассказала, счастлива ли вернуться в Украину и жить с детьми вместе с комиком и волонтером Владимиром Дантесом.

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Кацурина вернулась в Украину и постоянно живет с Дантесом / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная блогерка и модельер Даша Кацурина рассказала о жизни в Украине после возвращения из Польши и жизни вместе с комиком/волонтером Владимиром Дантесом ‒ вместе с детьми от первого брака. Такой пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

В частности, Кацурина начала с того, что за 2023 год ей пришлось принять немало важных решений, однако одним из лучших и самых правильных было решение полностью вернуться с детьми в Украину.

Но девушка отметила, что именно такое решение было самым приятным и самым счастливым за весь год. Возлюбленная Владимира Дантеса уточнила, что уже два месяца и две недели они с детьми живут исключительно в Украине.

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Напомним, ранее звезда Дизель Шоу, украинский актер и воин Олег Иваница, стал отцом в четвертый раз. Также мужчина раскрыл редкое имя младенца, который стал первым в его браке со второй женой.

Также ведущему шоу "Кто сверху" Богдану Шелудяку (Буше) в больницу, где он проходит курс лечения от редкого недуга - синдрома Гиена-Барре, прислали необычный подарок.

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