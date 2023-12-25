Даша Кацурина призналась, жалеет ли о возвращении в Украину и жизни с Дантесом

Известная блогерка и модельер Даша Кацурина рассказала о жизни в Украине после возвращения из Польши и жизни вместе с комиком/волонтером Владимиром Дантесом ‒ вместе с детьми от первого брака. Такой пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
В частности, Кацурина начала с того, что за 2023 год ей пришлось принять немало важных решений, однако одним из лучших и самых правильных было решение полностью вернуться с детьми в Украину.
Но девушка отметила, что именно такое решение было самым приятным и самым счастливым за весь год. Возлюбленная Владимира Дантеса уточнила, что уже два месяца и две недели они с детьми живут исключительно в Украине.
Напомним, ранее звезда Дизель Шоу, украинский актер и воин Олег Иваница, стал отцом в четвертый раз. Также мужчина раскрыл редкое имя младенца, который стал первым в его браке со второй женой.
Также ведущему шоу "Кто сверху" Богдану Шелудяку (Буше) в больницу, где он проходит курс лечения от редкого недуга - синдрома Гиена-Барре, прислали необычный подарок.
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