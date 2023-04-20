Даша Астафьева потеряла голос после сложной операции и не может вернуться на сцену

Певица впервые призналась, что пока она не может петь. Ее ждет длительное лечение и реабилитация после повреждения связок.

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Даша Астафьева потеряла голос после сложной операции/ Instagran da_astafieva, скрин

Украинская певица и модель Даша Астафьева впервые откровенно призналась, что она потеряла способность петь. Ей сделали операцию, во время которой повредили нерв возле связок.

О своей боли певица рассказала в интервью YouTube-каналу "Разговор". Она отметила, что сейчас физически не имеет возможности вернуться на сцену.

"Мне очень трудно возвращаться к тому, чем я занималась. Физически сейчас не имею возможности. Перед нашим интервью я была у врача. Мне, к сожалению, повредили во время операции нерв, который расположен возле связок. И я, к сожалению, не могу петь. Я сегодня это впервые говорю", – рассказала она.

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Астафьева не уточнила, почему ей делали операцию, однако подчеркнула, что всё было очень серьезно и без вмешательства хирурга она могла бы даже умереть.

Певица отметила, что ей трудно говорить об этой ситуации. Но она надеется, что ей удастся быстро восстановиться и снова петь.

"К врачу я пошла, потому что я пошла снова на вокал, я поняла, что не могу делать упражнения, которые я делала два года назад. Мне делали операцию, меня привезли на скорой. У меня было такое состояние, что я могла умереть. В таком состоянии я подписала документ, что врачи не несут ответственности за то, что могут нарушить мои связки. Конечно, когда ты умираешь, ты подписываешь любой документ", – сказала артистка.

Она добавила, что восстановление будет сложным. Артистка будет активно лечиться, чтобы вернуться на сцену.

Однако в то же время Даша отметила, что она может вернуться на сцену не в таком образе, как раньше. Она сказала, что чувствует себя растерянной и пока не знает, о чем именно будет петь. По ее словам, она не хочет "веселиться и делать хайп на том, что в стране беда".

Ранее Даша Астафьева рассказала, как навеселе записывала видео для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В этом видео она хотела выразить Залужному признательность за его героизм.

Также раньше Астафьева откровенно рассказала о новом возлюбленном. Она раскрыла подробности романа, который начался во время полномасштабной войны в Украине. Певица сказала, что была знакома с любимым до войны, они поддерживали общение, однако она боялась развивать это, так как не знала, какое будущее ее ждет.

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