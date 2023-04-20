Возлюбленная Дмитрия Кулебы рассекретила роман с политиком и показала их домашнее фото

Глава МИД Украины скрывал свои отношения около двух лет, но избранница не смогла сдержать нежных слов в особенный для них день.

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Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая состоят в отношениях / instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Государственный деятель, дипломат и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля отпраздновал своей 42-летие. С особенным праздником его поздравил особенный человек в его жизни.

В честь Дня рождения возлюбленного рассекретить их роман решила Светлана Павелецкая, известная украинская пиарщица и соучредитель издательства "Книголав". На своей странице в Instagram женщина опубликовала романтическое фото с избранником, и трогательно поздравила его с праздником.

"У тебя сегодня праздник, а на самом деле - у меня, потому что ты человек, который изменил мою жизнь, изменил меня и доказал, что такое счастье возможно не только в книгах. Я желаю тебе всегда верить в себя, по крайней мере, на половину так же сильно, как я в тебя. Я знаю, что ты невероятный, не представляю, как ты все выдерживаешь, но уверена – ты сможешь все, уже смог, и главное, ты будешь счастливым, эту главную задачу я давно приняла к выполнению. Люблю безумно", - пишет Павелецкая.

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Роман со Светланой Кулебе стали приписывать еще в декабре 2021 года, когда политик был официально женат на Евгении Кулебе, общественной деятельнице. Развод состоялся в апреле 2022 года, однако глава МИД и пиарщица не торопились афишировать свои отношения.

У Дмитрия Кулебы от брака с Евгенией есть двое детей - Егор (род. 2006) и Любовь (род. 2011), у Павелецкой от предыдущих отношений - девятилетний сын Александр.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая состоят в отношениях / instagram.com/paveletskaya_svitlana

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