Jah Khalib, который прятался в киевском бомбоубежище, встал на сторону России

Артист вместе с беременной женой сидел в бомбоубежище, а украинцы помогали ему выехать в Казахстан.

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Khalib "переобулся" и встал на сторону России / Instagram

Популярный казахстанский рэпер Jah Khalib, который в начале военного вторжения России в Украину писал, как сильно он любит украинцев и восхищается ими, встал на сторону агрессора-России.

Как сообщает ТСН, исполнитель изменил свое мнение после того, как в террористической РФ стали массово отменять концерты артиста. "Причиной называют проукраинскую позицию исполнителя. И действительно, до начала полномасштабного вторжения России в Украину Jah Khalib был частым гостем Украины, давал здесь концерты и даже женился на украинке", - сообщает СМИ.

Когда Россия напала на Украину, Jah Khalib находился в Киеве вместе со своей беременной женой и именно украинцы помогли ему эвакуироваться из Киева и отправиться в родной Казахстан. На тот момент артист рассыпался в благодарнастях украинскому народу. "Украинцы, я теперь не просто люблю вас. Я восхищаюсь вами", - писал тогда артист.

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Вернувшись домой, Jah Khalib перестал говорить о войне вообще и всячески поддерживать украинцев. Более того, он объявил концертный тур по городам России, который, впрочем, неожиданно стали отменять. Оказалось, что причина отмены концертов - проукраинская антивоенная позиция.

Тогда же Jah Khalib, чтобы не терять деньги и славу, оправдался за свои слова об украинцах:

"Почти вся моя команда – граждане России и проживают в России. Большинство моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с благими намерениями, с удовольствием даю концерты и выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение к народам России", — написал на своей странице в Instagram Jah Khalib.

Напомним, ранее казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов (псевдоним Jah Khalib) рассказал, что в 16 или в 17 лет с друзьями подзарабатывал на кладбище - они зарывали людей.

Мамедов в авторской программе журналиста Дмитрия Гордона поделился, что копал могилы.

Собеседник сказал, что подрабатывал с друзьями на кладбище в выходные - они работали на похоронах, были кладовщиками, "закапывали людей".

Ранее сообщалось, что Jah Khalib записал песни с украинскими певицами - Анной Корсун (Maruv) и Сусаной Джамаладиновой (Джамала). Песни вошли в новый альбом рэпера - Выход в свет.

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