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Дантес признался, есть ли у него бронь от мобилизации, и поблагодарил Минкульт

Анна Подгорная
13 июня 2024, 21:29
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Владимир Дантес с удивлением отметил, что столкнулся с хейтом из-за своей истории обновления данных.
Владимир Дантес
Владимир Дантес новости - Дантес рассказал про бронь от мобилизации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес, как и многие украинские мужчины, которым уже исполнилось 25, после принятия закона о мобилизации отправился в ТЦК обновлять свои данные. Об этом он рассказывал в своем блоге, и был удивлен количеством полученного за это негатива.

Дантес признался, что многие хейтят его за рекламу ТЦК, которой на самом деле не было. "Меня хейтят, типа мне заплатили деньги, а я 8 часов стоял, чтобы стать в очереди не пятым, а третьим", - рассказал расстроенный артист в шоу Рамины Эсхакзай "30+".

Он отметил, что находится в одинаковых условиях с остальными украинцами, и следует закону. Кроме того, отсрочки от службы и брони Дантес не имеет.

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"Каждый раз, когда надо было идти в военкомат, я шел. У меня нет бронирования. Министерство культуры, спасибо за отсутствие бронирования для всех деятелей культуры. Только для цирка и Единого марафона, они же важны", - добавил Владимир Дантес с легкой иронией.

Кто такой Владимир Дантес?

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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