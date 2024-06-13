"Извините, если заставил нервничать": Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам с фронта

Дмитрий Дикусар посвятил пронзительный ролик своим собратьям на передовой.

https://stars.glavred.info/izvinite-esli-zastavil-nervnichat-dmitriy-dikusar-obratilsya-k-poklonnikam-s-fronta-10572653.html Ссылка скопирована

Дмитрий Дикусар показался в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился добровольцем на фронт, сейчас редко появляется в соцсетях.

На своей странице в Instagram Дикусар опубликовал мощный ролик, который посвятил добровольцам первой волны.

видео дня

"Знаю, что давно давал о себе знать. Извините, если заставил нервничать. Смонтировал на коленках небольшой фрагмент своей жизни. Таково было начало. И на фото только маленькая часть моих друзей и собратьев. Все они суперлюди для меня. Держим строй! Слава Украине! Локации устаревшие, военная тайна не нарушена", - написал Дмитрий.

Поклонники звезды не упустили возможность написать ему слова благодарности и восторга.

"Сколько сил есть! Сколько порядочности! Спасибо за защиту! Безгранично благодарна всем вам за жизнь!";

"Дима, напоминайте о себе чаще и берегите себя! Слава всем Героям!";

"Низкий поклон! Крепкого Ангела-Хранителя Вам и всем нашим защитникам!", - написали подписчики.

Кто такой Дмитрий Дикусар? Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

Дмитрий Дикусар - последние новости по теме

Отметим, ранее Дмитрий Дикусар рассказал про переоценку человеческой жизни, которая произошла с ним на фронте. Он отметил, что не единожды смотрел врагу в лицу, и испытывает к оккупанту лишь гнев и отвращение. А вот ужас у него вызывает осознание скоротечности жизни, которое особенно остро ощущается на "нуле".

А также Ирина Билык записала украинскую версию своего хита из 2000-х "Мы будем вместе" ‒ посвященного ее тогдашнему возлюбленном, известному танцору-хореографу Дмитрию Дикусару. Сейчас он сражается в рядах ВСУ с русскими оккупантами.

Читайте больше о Дикусаре:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред