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Билык перепела на украинском хит, посвященный воину-танцору Дикусару

Дмитрий Видоменко
12 ноября 2023, 14:38
Знаменитая украинская певица и композитор Ирина Билык украинизировала свой мегахит. На этот раз из 2000-х - "Мы будем вместе".
Билык, Дикусар
Билык перепела песню. которая была посвящена ее экс-возлюбленному Дикусару / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Легендарная украинская поп-певица и авторка песен Ирина Билык записала украинскую версию своего хита из 2000-х "Мы будем вместе" ‒ посвященного ее тогдашнему возлюбленном, известному танцору-хореографу Дмитрию Дикусару. Сейчас он сражается в рядах ВСУ с русскими оккупантами.

Обновленную версию старого хита артистка спела на одном из своих недавних концертов.

Теперь Билык поет такие строки: "Розквітає ніч, зоряне панно / І стихають кроки за моїм вікном / Віру у добро вже не зупинить / Я ловлю твої бажання / кожну мить / Ми будем разом, я знаю / Таких як я – не буває / Таких як ти – не втрачають / Ми будем разом, я знаю!".

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К слову, уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину певица признавалась, что очень гордится тем, что Дикусар мпополнил ряды ВСУ и отправился на фронт.

Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.

Также украинская актриса Ксения Мишина перенесла первую в своей жизни операцию. Хирургическое вмешательство происходило под наркозом, которого у артистки прежде тоже не было.

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Ирина Билык Дмитрий Дикусар новости шоу бизнеса
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