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Дмитрий Дикусар высказался про сбежавшего в США Влада Яму

Анна Подгорная
30 октября 2023, 22:51
Вероятно, поклонникам не стоит ожидать воссоединения бывших коллег по "Танцам со звездами" на одном паркете.
Дмитрий Дикусар, Влад Яма
Дмитрий Дикусар рассказал, что думает про Влада Яму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/vladyama_official

Украинский танцор Влад Яма стал противоречивой фигурой в украинском шоу-бизнесе. Ранее он пользовался безоговорочной любовью зрителей как хореограф и телеведущий. Популярность шоумена значительно померкла, когда стало известно, что он бежал в США во время полномасштабной войны в Украине.

Яме неизбежно противопоставляют танцора и хореографа Дмитрия Дикусара, его коллегу по шоу "Танці з зірками", который пошел служить в ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения страны-оккупанта.

Совсем недавно у Дмитрия появился шанс пожить мирной жизнью - первый за более чем полтора года. Защитнику дали законный отпуск, который он проводит с семьей. Дикусар во время службы очень редко выходит на связь с поклонниками. Сейчас, когда у него появилось немного свободного времени, он восстанавливает коммуникацию с аудиторией.

Так недавно танцор-воин принял участие в Едином марафоне новостей, где среди прочего у него поинтересовались его мнением про Влада Яму - вышел бы Дмитрий с ним на паркет? Военный ответил, что не думает про танцора, так как ему есть на кого тратить свое время. Более того, он не вспоминал бывшего коллегу ранее и не вспомнил бы сейчас, если бы ведущая про него не спросила.

"У меня нет никаких мнений по этому поводу. Я вообще не вспоминаю о Владе. У меня есть люди, о которых я должен заботиться и думать. Я считаю, что надо тратить свое внимание, время, фокус и энергию на людей, которые этого достойны. Сейчас вокруг меня есть люди, о которых мне приятно думать и о которых я думаю. Вы бы не вспомнили – я бы не вспомнил. Скажу так…", - заявил Дмитрий Дикусар.

Смотрите интервью Дмитрия Дикусара в Едином марафоне новостей:

Ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.

Также украинская актриса Ксения Мишина перенесла первую в своей жизни операцию. Хирургическое вмешательство происходило под наркозом, которого у артистки прежде тоже не было.

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шоу-бизнес Дмитрий Дикусар Влад Яма новости шоу бизнеса
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