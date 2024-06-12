"Внутри все плохо, делаю еще хуже": Дантес признался, как "загнал" свой организм

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес признался, что недавно его "выключило" - эмоциональное выгорание, стресс и перенапряжение привели к тому, что обострились психологические проблемы артиста. Тревожность изнуряет Дантеса еще больше, чем он сам.
Об этом певец рассказал на проекте Рамины Эсхакзай "30+". Владимир не стал скрывать, что сейчас он вынужден принимать успокоительные препараты чтобы стабилизировать свое состояние.
"Мне сейчас прописали успокоительное. Моя тревожность так работает, что я постоянно себя загоняю, я делаю себе еще хуже. Последний месяц я очень плохо спал, нагрузка, спорт, переезды, постоянный навал всего, эмоциональный трэш, стрессы и в Ужгороде меня "выключило", - поделился артист.
Учитывая нервное и физическое перенапряжение, а также расположенность к проблемам с сосудами, Дантес также старается следить за здоровьем в этой сфере с особой тщательностью.
"Я сейчас прохожу обследование. Это что-то с сосудами, головой, кружится голова, с давлением какие-то проблемы. Врач сказал, что сейчас инсульт помолодел, а это близко ко мне, потому что у меня отец умер от этого. Ведь вокруг так много стресса. Я внешне выгляжу классно, а внутри — все плохо", - говорит Владимир Дантес.
Кто такой Владимир Дантес?
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
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