"Внутри все плохо, делаю еще хуже": Дантес признался, как "загнал" свой организм

Владимир Дантес рассказал, как во время полномасштабной войны "посадил" свое здоровье.

https://stars.glavred.info/vnutri-vse-ploho-delayu-eshche-huzhe-dantes-priznalsya-kak-zagnal-svoy-organizm-10572593.html Ссылка скопирована

Владимир Дантес новости - Дантес озвучил свои проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес признался, что недавно его "выключило" - эмоциональное выгорание, стресс и перенапряжение привели к тому, что обострились психологические проблемы артиста. Тревожность изнуряет Дантеса еще больше, чем он сам.

Об этом певец рассказал на проекте Рамины Эсхакзай "30+". Владимир не стал скрывать, что сейчас он вынужден принимать успокоительные препараты чтобы стабилизировать свое состояние.

"Мне сейчас прописали успокоительное. Моя тревожность так работает, что я постоянно себя загоняю, я делаю себе еще хуже. Последний месяц я очень плохо спал, нагрузка, спорт, переезды, постоянный навал всего, эмоциональный трэш, стрессы и в Ужгороде меня "выключило", - поделился артист.

видео дня

Учитывая нервное и физическое перенапряжение, а также расположенность к проблемам с сосудами, Дантес также старается следить за здоровьем в этой сфере с особой тщательностью.

"Я сейчас прохожу обследование. Это что-то с сосудами, головой, кружится голова, с давлением какие-то проблемы. Врач сказал, что сейчас инсульт помолодел, а это близко ко мне, потому что у меня отец умер от этого. Ведь вокруг так много стресса. Я внешне выгляжу классно, а внутри — все плохо", - говорит Владимир Дантес.

Кто такой Владимир Дантес? Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинский актер Константин Войтенко признался, почему на свадьбе он и невеста были в черном. Кроме того артист объяснил, почему церемонию было решено проводить без свидетелей.

Также вдова Виталия Билоножко рассказала, как переживает его смерть. Светлана Григорьевна поделилась своими эмоциями и раскрыла, как планирует почтить память покойного мужа.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред