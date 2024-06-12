Константин Войтенко признался, почему на свадьбе он и невеста были в черном

Также актер рассказал, почему захотел провести церемонию без свидетелей.

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Константин Войтенко новости - Войтенко раскрыл подробности второй свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/konstantin.voytenko

Украинский актер, звезда сериалов "Село на миллион" и "Когда мы дома", Константин Войтенко 11 мая сообщил, что женился во второй раз. Его избранницей стала дизайнер и владелица именного бренда Наталья Каминская. Пара вместе с апреля 2023 года.

Войтенко с супругой поделились свадебными фото в социальных сетях, чем вызвали удивление поклонников. Необычным оказался выбор нарядов для церемонии - и жених, и невеста были одеты во все черные.

Кроме того на росписи новобрачные были совершенно одни. Свои необычные брачные решения актер мотивировал в пресс-релизе для издания "Гордон".

видео дня

Константин Войтенко признался, что он и Наталья уже давно ощущают себя семьей, но не мужем и женой. Поэтому свадьбу они решили делать для себя - так, чтобы им было комфортно. К тому же паре хотелось, чтобы этот день был особенным, необычным и запоминающимся.

"Мы понимали, что хотим чего-нибудь необычного. Мы точно хотели разделить роспись и празднование свадьбы, поэтому решили сделать максимально отличающиеся образы. И вот именно в этих нарядах черного цвета, которые вы увидели, почувствовали себя максимально комфортно для такого события. Мой костюм приехал из Испании с помощью друзей. А невеста нашла платье украинского бренда. На церемонии вообще не было гостей, потому что мы хотели провести этот день только вдвоем, не отвлекаясь ни на что. Потом у нас была невероятная фотосессия. А дальше поехали в загородный комплекс на два дня", - рассказал Константин Войтенко.

Кто такой Константин Войтенко? Константин Войтенко - украинский актер театра, кино и телевидения. С 2012 года служит в Новом драматическом театре на Печерске. Наиболее известные работы: "Параджанов", "Когда мы дома", "Ночь святого Валентина", "Село на миллион", "Домик на счастье". Принимал участие в шоу "Танцы со звездами-8", где занял 3 место.

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