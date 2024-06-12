Звезда Женского квартала призналась в проблемах со здоровьем: "Мне так страшно"

Татьяна Песик перенесла не самую приятную процедуру чтобы выяснить, что не так с ее организмом.

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Татьяна Песик новости - Татьяна Песик рассказала про проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanet_vip

Украинская актриса и комик Татьяна Песик больше года откладывала важную медицинскую процедуру - эндоскопию. Артистке не хватало смелости на визит к врачу, но откладывать его дольше она не могла.

"Иду делать эндоскопию. Мне так страшно…Я таблетку не могу проглотить, а шланг – это вообще нет представления. Но это время должно было наступить", - поделилась Песик в своем блоге в Instagram.

После эндоскопии она вышла на связь с поклонниками, и рассказала, как прошла процедура. Вопреки ее большом у страху, актриса все же была рада, что решилась, ведь по итогу у нее обнаружили несколько серьезных нарушений, которые требуют лечения.

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"Я это сделала... У меня руки тряслись, врачи видели мой страх в глазах, даже дверь закрыли на замок, чтобы я не убежала. Спасибо врачу, который меня правильно настроил. Теперь я знаю, что у меня гастрит и желчь в кишечнике. Сделала еще УЗИ и сдала кровь", - рассказала Татьяна Песик.

Татьяна Песик новости - Татьяна Песик рассказала про проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanet_vip

Кто такая Татьяна Песик? Татьяна Песик - украинская актриса, комик, участница КВН. Известна по роли Таньки в скетч-шоу "Країна У" и ситкоме "Танька и Володька". Актриса "Женского квартала", участниц и тренер комик-шоу "Лига Смеха".

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