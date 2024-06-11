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Маричка Падалко раскрыла подробности интимной жизни с Егором Соболевым

Анна Подгорная
11 июня 2024, 18:47
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Ведущая 1+1 откровенно рассказала об интимном.
Маричка Падалко, Егор Соболев
Маричка Падалко новости - Маричка Падалко рассказала про близость с Егором Соболевым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, instagram.com/yehorsoboliev

Пара украинских журналистов, Маричка Падалко и Егор Соболев, вместе уже не один десяток лет. Тем не менее страсть между ними не смогла погасить даже война - сейчас Соболев служит в ВСУ, и супруги видятся лишь во время его редких отпусков.

"Что касается страсти, то, мне кажется, война наоборот это усиливает и обостряет", - призналась Падалко в своем недавнем интервью для СТБ. Правда, уединиться у нее с мужем получается не всегда - для этого им приходится уезжать из дома.

"Нам иногда приходиться садиться в машину, простите, и куда-то ехать. Мы живем в маленькой двухкомнатной квартире в Киеве и это вообще не вариант, когда дети дома", - отмечает ведущая.

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Кроме того она поделилась, что после рождения детей у нее были проблемы с восстановлением сексуальности по отношению к некоторым частям ее тела.

"Было определенным вызовом сделать грудь вновь сексуальной и эрогенной зоной, потому что у меня родилось трое детей подряд и когда что-то касается груди, это означает кормление в первую очередь", - рассказала Маричка Падалко.

Кто такая Маричка Падалко

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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