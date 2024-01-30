Дантес ошеломил фанатов танцами на каблуках и высмеял "маленьких людей" в РФ

Известный украинский певец и шоумен Владимир Дантес предстал в необычном и ярком образе ‒ ради благой цели пожертвований на нужды ВСУ. Соответствующее видео он выложил в Instagram.
На съемках благотворительного ролика к Дантесу присоединились известные стендап-комики и блогеры Василий Байдак, Олег Свищ и Антон Тимошенко. Все вместе они открыли сбор на снайперские винтовки для украинских бойцов. Все вместе они переделали известный хит 2000-х авторства британского певца Мики "Relax, Take It Easy" и переписали текст в юмористическом ключе.
Шоумены в композиции высмеивают жителей страны-агрессора РФ ("маленьких людей") и призывают донатить на нужды ВСУ. Интересно, что на одном из кадров можно увидеть, как певец танцует в специальных ботинках на очень высокой платформе.
Напомним, ранее новая пассия бывшего мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, ответила на хейт за то, что крутит роман с женатым. Мужчина может все еще состоять в официальном браке со своей второй супругой - визажисткой Лилией Реус.
Также 46-летняя украинская певица Камалия показала, как празднует Крещение Господне. Артистка в купальнике нырнула в ледяную воду в проруби с головой.
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