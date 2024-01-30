Дантес ошеломил фанатов танцами на каблуках и высмеял "маленьких людей" в РФ

Владимир Дантес на каблуках снялся в оригинальном ролике, где перепел известный хит Relax, Take It Easy. И объявил о важной цели такого перевоплощения

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Дантес ошеломил фанатов танцами на каблуках / коллаж Главред, фото Instagram

Известный украинский певец и шоумен Владимир Дантес предстал в необычном и ярком образе ‒ ради благой цели пожертвований на нужды ВСУ. Соответствующее видео он выложил в Instagram.

На съемках благотворительного ролика к Дантесу присоединились известные стендап-комики и блогеры Василий Байдак, Олег Свищ и Антон Тимошенко. Все вместе они открыли сбор на снайперские винтовки для украинских бойцов. Все вместе они переделали известный хит 2000-х авторства британского певца Мики "Relax, Take It Easy" и переписали текст в юмористическом ключе.

Шоумены в композиции высмеивают жителей страны-агрессора РФ ("маленьких людей") и призывают донатить на нужды ВСУ. Интересно, что на одном из кадров можно увидеть, как певец танцует в специальных ботинках на очень высокой платформе.

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