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Да здравствует король: названа дата коронации Чарльза III

6 октября 2022, 01:36

Устаревший ритуал или новомодное празднество - королевской семье еще предстоит узнать, куда покатится "золотое яблоко".

Чарльз III
Когда состоится коронация Чарльза III / instagram.com/theroyalfamily

Чарльз, принц Уэльский, был провозглашен Советом престолонаследия королем Соединённого Королевства и других королевств Содружества с тронным именем Чарльз III 10 сентября 2022 года, спустя 2 дня после смерти его матери - королевы Елизаветы II.

Издание Bloomberg с отсылкой на источники при британском королевском дворе, сообщают, что официальная коронация Карла III произойдет в первую субботу лета 2023 года, 3 июня, в Вестминстерском аббатстве. Этот день станет государственным выходным в Соединенном королевстве.

Букингемский дворец пока отказывается давать какие-либо официальные комментарии касательно коронации Чарльза III. Планом мероприятия занимается специальный комитет во главе с Эдвардом Фицалан-Ховардом, 18-ым герцогом Норфолк. Коронация проходит пож кодовым названием "Операция "Золотое яблоко" (отсылка к державе - символу государственной власти монарха - прим. редактора).

Примечательно, что коронация королевы Елизаветы II состоялась 2 июня, так что в случае выбора именно оглашенной инсайдерами даты, у британцев не возникнет большого диссонанса.

Вероятной причиной того, что торжественная церемония коронации откладывается на более чем полгода, является также и тот факт, что последнее мероприятие такого масштаба проходило в Британии 70 лет назад, и сейчас требует модернизации. С того времени многое изменилось, и комитету по коронации придется с большей внимательностью отнестись к плану мероприятий.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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