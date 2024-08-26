"Цвета нашего флага – желтый и голубой": предательница Оксана Марченко засветилась на видео

Оксана Марченко когда-то была патриоткой Украины, пока не связалась с Медведчуком.

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Оксана Марченко ранее говорила о независимости Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

Предательница Украины Оксана Марченко ранее была топовой ведущей в Украине. В сети появилось видео с ней, которое датировано - 24 августа 1990 года.

Сайт WAS опубликовал архивное видео Марченко, которое было снято еще до ее замужества с экснардепом от запрещенной партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Ведущая позирует на фоне военного оркестра со своим тогда еще маленьким сыном от первого брака.

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"Это танки, оружие и разнообразная техника. Мне нужно будет когда-то объяснять ему, что такое оружие, что такое армия. Я скажу ему: "Мы живем на большой планете Земля, здесь есть добро и зло, здесь есть день и ночь. У тебя распашонка, сынок. Она защищает тебя от всего злого – от ветра, от холода, дождя и всяческих невзгод. Так же армия для нашей страны – она защищает тебя, меня, нашу бабушку, всех детей и взрослых от всего злого, что может быть". Скоро он узнает, что такое Родина и что такое независимость. Он уже знает, что мы живем в городе Киев и что цвета нашего флага – желтый и голубой. Вскоре он узнает, что такое независимость", - сказала предательница.

Кто такая Оксана Марченко? Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

Оксана Марченко - последние новости по теме

Отметим, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

А также Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко. В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пытался не общаться с Марченко.

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