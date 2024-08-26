УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Цвета нашего флага – желтый и голубой": предательница Оксана Марченко засветилась на видео

Элина Чигис
26 августа 2024, 09:31
257
Оксана Марченко когда-то была патриоткой Украины, пока не связалась с Медведчуком.
Оксана Марченко, Виктор Медведчук
Оксана Марченко ранее говорила о независимости Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

Предательница Украины Оксана Марченко ранее была топовой ведущей в Украине. В сети появилось видео с ней, которое датировано - 24 августа 1990 года.

Сайт WAS опубликовал архивное видео Марченко, которое было снято еще до ее замужества с экснардепом от запрещенной партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Ведущая позирует на фоне военного оркестра со своим тогда еще маленьким сыном от первого брака.

видео дня

"Это танки, оружие и разнообразная техника. Мне нужно будет когда-то объяснять ему, что такое оружие, что такое армия. Я скажу ему: "Мы живем на большой планете Земля, здесь есть добро и зло, здесь есть день и ночь. У тебя распашонка, сынок. Она защищает тебя от всего злого – от ветра, от холода, дождя и всяческих невзгод. Так же армия для нашей страны – она защищает тебя, меня, нашу бабушку, всех детей и взрослых от всего злого, что может быть". Скоро он узнает, что такое Родина и что такое независимость. Он уже знает, что мы живем в городе Киев и что цвета нашего флага – желтый и голубой. Вскоре он узнает, что такое независимость", - сказала предательница.

Кто такая Оксана Марченко?

Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.
19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

Оксана Марченко - последние новости по теме

Отметим, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

А также Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко. В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пытался не общаться с Марченко.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Оксана Марченко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россияне продвинулись вблизи шести населенных пунктов на Донеччине: детали DeepState

Россияне продвинулись вблизи шести населенных пунктов на Донеччине: детали DeepState

09:38 Украина
"Идет обстрел энергосистемы Украины": по всей стране экстренные отключения света - детали

"Идет обстрел энергосистемы Украины": по всей стране экстренные отключения света - детали

09:01 Украина
В Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода: что известно

В Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода: что известно

08:29 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накрывает новая магнитная буря: как долго продлится шторм 9449

Украину накрывает новая магнитная буря: как долго продлится шторм

Неприятный сигнал: какой должна быть разница между верхним и нижним давлением - точная цифра 7971

Неприятный сигнал: какой должна быть разница между верхним и нижним давлением - точная цифра

Гороскоп Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября: для кого конец лета будет решающим 7368

Гороскоп Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября: для кого конец лета будет решающим

Надо найти 3 отличия за 10 секунд: загадка, которая озадачит всех 5611

Надо найти 3 отличия за 10 секунд: загадка, которая озадачит всех

Последние новости

09:38

Россияне продвинулись вблизи шести населенных пунктов на Донеччине: детали DeepState

09:32

Ошибаются многие: что жарить первым — лук или морковь

09:31

"Цвета нашего флага – желтый и голубой": предательница Оксана Марченко засветилась на видео

09:01

"Идет обстрел энергосистемы Украины": по всей стране экстренные отключения света - детали

08:50

Россияне атаковали промышленный объект на Полтавщине: пострадали люди

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – ЭйдманВ верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман
08:29

В Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода: что известно

08:18

Дроны атаковали аэродром Энгельс в РФ, на котором базируются бомбардировщики

08:16

Командование сопротивляется: в ISW сказали, откуда РФ перебросила войска на Курщину

08:11

Взрывы в Кривом Роге, Кропивницком, Харькове: первые подробности ракетного удара РФ

Реклама
08:08

"Как удержать": предательница Ани Лорак начала всех приглашать на свою свадьбу

07:05

Только люди с "орлиным зрением" найдут газету: загадка, которую надо разгадать за 13 секунд

07:03

В РФ взлетели 11 бомбардировщиков Ту-95, ракеты уже в Украине: что известно

06:36

Ночью Киев был атакован дронами: до 10 "Шахедов" сбиты на подступах к столице

06:06

О Дурове, телеграмме и торговле людьмимнение

04:00

Старые подушки можно "спасти": эксперт поделилась гениальным трюком

03:32

Гороскоп на сентябрь 2024: Влад Росс назвал главный ключ к успеху во всех делахВидео

02:30

"Угроза наступления из Беларуси": в СНБО объяснили, стоит ли ждать нападения

02:04

Украину накрывает новая магнитная буря: как долго продлится шторм

01:30

Лопес сделала первый шаг: стала известна причина развода певицы с Аффлеком

00:43

Как правильно подготовить кусты малины к зиме: на следующий год будет бешеный урожайВидео

Реклама
25 августа, воскресенье
23:32

ВСУ мощно продвинулись в Курской области: Зеленский рассказал важные детали

22:42

Финалист Холостячки с Ксенией Мишиной впервые показал "секретную" маму сына

22:04

Беларусь стянула войска к границе с Украиной - МИД

22:03

"Он уже не успеет": Зеленский назвал Путина "вором" и раскрыл его главную цель

21:59

"Неожиданный, но искренний дуэт": Вакарчук спел с Шевченко для украинских воиновВидео

21:23

Почему Дуров мог решить сдаться?мнение

21:03

"Разработка" и вербовка: Буданов рассказал об агентуре ГУР в России

20:45

Есть погибшие и раненые: в Сумах прогремела серия мощных взрывов

20:12

Новые детали в деле об убийстве Фарион: выяснено, в чьей квартире нашли пистолет

19:51

Очень сильная жара накрыла Украину: в каких регионах будет жарче всего

19:33

Известную украинскую группу мобилизовали после концерта в полном составе

19:32

"Всех пытали": боец ВСУ ответил на критику командира Азова по обмену пленными

18:56

Угроза окружения: офицер ВСУ назвал основные причины отступления в районе Покровска

18:53

Избил военного и полицейского: нардепу Дмитруку сообщили о подозрении

18:31

Во Львове чиновница отказалась вставать во время гимна Украины: как ее наказалиВидео

18:22

Что изменит для Украины победа Трампа на выборах в США: Зеленский сделал заявление

17:51

Неприятный сигнал: какой должна быть разница между верхним и нижним давлением - точная цифраВидео

17:42

Приметы, которые защитят от беды: что нельзя делать 26 августа

17:08

Зеленский предложил Моди провести второй Саммит мира в Индии и назвал условие

16:50

Лидия Таран показала редкие фото 16-летней дочери от молчуна Доманского

Реклама
16:09

Зеленский унизил Путина: возле его дачи самое мощное ПВО в РоссииВидео

15:46

Под угрозой город-миллионник: РФ планировала новое наступление на Украину - Зеленский

15:39

Очень жарко и сухо: синоптик предупредила о погоде 26 августа в Украине

15:38

Простые и улыбчивые: фанаты "поймали" Пугачеву и Галкина на случайном фото

15:22

Можно дойти даже до Донетчины: известно, куда ВСУ могут пойти после Курщины

15:03

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления с одним с важнейших праздников календаря

14:58

РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске: среди раненых журналисты ReutersФото

14:49

Времени зря не теряют: что на самом деле делают коты, когда хозяева уходят из домаВидео

14:35

Надо найти 3 отличия за 10 секунд: загадка, которая озадачит всех

14:22

"Сделают в любом случае": Гетьман выдал неутешительный сценарий атаки РФ по Украине

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять