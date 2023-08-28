'Чужих детей не бывает': Инна Мирошниченко откровенно призналась, почему усыновили ребенка

Ребенок из детдома может иметь больше проблем со здоровьем, но это не должно становиться препятствием, считает Инна Мирошниченко.

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Инна Мирошниченко рассказала, почему усыновила ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram / _inna_mi_

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко и адвокат Инна Мирошниченко рассказала, почему она не родила третьего ребенка сама, а усыновила.

Инна Мирошниченко поделилась в своем Instagram, что получает и такие вопросы: "Почему не родить самой? Почему усыновление?". Она объяснила, что усыновление - не противоположность рождению ребенка. Этот путь не только для пар, которые не могут стать родителями из-за бездетности.

"Усыновление - это когда ты действительно готов любить безусловно. Когда не из-за чего-то или ради чего-то. А просто. Потому что ты можешь. Потому что каждый из нас может, как только разберется с собой и своими отношениями с миром. Не бывает чужих детей. И каждый ребенок уникален", - добавила жена шоумена. видео дня

Инна также объяснила, что генетику часто переоценивают, потому что социум имеет на ребенка гораздо большее влияние. Ребенок из детдома может иметь больше проблем со здоровьем, но это не должно становиться препятствием.

"Каждый из нас выбирает свой путь. По своим силам. И любой вариант: чайлдфри, один ребенок, пятеро или дом семейного типа - это все норма. У каждого своя норма. И да, я хочу еще родить. И хочу еще усыновить. Так сложилось, что мы с мужем любим детей. И это прекрасно", - подчеркнула она.

Напомним, что сыну Инны и Тимура Мирошниченко нужна операция. Инна и Тимур сразу после того, как Марсель стал жить с ними, занялись его здоровьем. Более того, Инна Мирошниченко писала, что некоторые диагнозы были сняты с мальчика.

Инна Мирошниченко ответила на вопрос о приемном сыне. Один из вопросов был о том, не страшно ли ей оказаться в ситуации, когда она не сможет полюбить усыновленного малыша.

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