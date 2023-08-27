'До мурашек': Алена Омаргалиева поразила всех исполнением гимна Украины перед боем Усика

Вчера, 26 августа, состоялся бой Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором одержал победу украинец Усик, одолев соперника нокаутом в 9 раунде.
Гимн Украины перед поединком исполнила Алена Омаргалиева. Его в исполнении вживую услышали более 42 тысяч фанатов бокса на стадионе во Вроцлаве, а миллионы зрителей в более чем 190 странах мира увидели это выступление на телеэкранах.
"Этот вечер действительно знаменателен для меня. Петь гимн Украины сегодня, на международной арене для миллионов телезрителей со всего мира - чрезвычайно волнительно. Открывать бой украинского чемпиона, легендарного боксера Александра Усика-большая ответственность. Эмоции переполняли, и сердце билось безумно", - написала в своем Instagram певица.видео дня
Смотрите видео, как Алена Омаргалиева исполнила национальный гимн Украины:
Напомним, что легендарный Майк Тайсон едко пошутил насчет фаворита в поединке "Усик-Дюбуа". Боксер Тайсон верит в победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в ближайшем поединке, который пройдет в польском Вроцлаве.
Усик заочно поссорился с российскими пропагандистами. Чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик назвал лицемерами тех россиян, которые постоянно обвиняют других в своих преступлениях.
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