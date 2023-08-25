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"Никто не будет шантажировать меня": Фейгин поссорился с Арестовичем из-за денег

Юлия Куришко
25 августа 2023, 15:45 обновлено 25 августа, 16:30
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Совместные эфиры Фейгина и Арестовича были очень популярны как в Украине, так и России
'Никто не будет шантажировать меня': Фейгин поссорился с Арестовичем из-за денег
Фейгин и Арестович поссорились и прекратили совместные эфиры / коллаж: Главред, фото: Facebook Фейгин, pexels.com

Бывший депутат Госдумы, а сейчас блогер Марк Фейгин поссорился с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем и перестал проводить совместные эфиры.

Эфиры Фейгина и Арестовича были очень популярны как в Украине, так и России. Украинские СМИ со ссылкой на источники в медийных кругах сообщили, что конфликт между блогерами возник из-за монетизации их видео на платформе YouTube, передает Телеграф.news.

Совместные трансляции, которые блогеры вели последние 17 месяцев (с момента начала активных боевых действий в Украине), набирали сотни тысяч просмотров, прекратились в августе этого года, без какого-либо предварительного объявления и дальнейших объяснений причин.

видео дня

"Я должен поблагодарить Марка Фейгина и его команду за очень непростой марафон, пройденный вместе в течение семнадцати (!) месяцев войны. Синергия была, что надо. Миллионы (без преувеличения) зрителей тоже всегда будут ему благодарны. Но время не стоит на месте, и все рано или поздно меняется. Идем дальше-каждый своей дорогой. Я желаю Марку и его команде успеха - во всех его конструктивных начинаниях", - прокомментировал ссору Арестович на странице Facebook.

Однако Фейгин в своем вечернем эфире на Youtube-канале очень эмоционально высказался по поводу прекращения совместных эфиров с Арестовичем.

'Никто не будет шантажировать меня': Фейгин поссорился с Арестовичем из-за денег
Фейгин рассказал о ссоре с Арестовичем / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как Фейгин раскритиковал Арестовича:

"Это канал Марка Фейгина, на котором он будет устанавливать правила. Никто из гостей, как долго бы он ни находился здесь, не будет указывать мне, что и как мне делать. Никто не будет шантажировать меня своими эфирами", - заявил блогер.

Фейгин также заявил, что, как юрист, хранил всю деловую переписку, поэтому рекомендовал недоброжелателям не создавать на него "клеветы, фейки и все такое".

"У меня есть переписка. Я блестящий адвокат. Никто не будет шантажировать меня", - заявил Фейгин.

Напомним, что Фейгин оценил сценарий заговора против Путина. Путин понимает, что элиты в РФ могут в перспективе начать на него охоту, и продолжает отодвигать от себя тех, кто мог бы его устранить.

Арестович раскрыл худшие сценарии развития событий "Вагнера" в Беларуси. Арестович считает угрозу со стороны" вагнеровцев " в Беларуси ИПСО, но допускает различные варианты.

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Марк Фейгин Алексей Арестович
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