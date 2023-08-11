Сыну Инны и Тимура Мирошниченко нужна операция

Инна Мирошниченко рассказала о здоровье сына и поругала журналистов за заголовки.

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Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко и его супруга, юрист Инна Мирошниченко, которые недавно стали приемными родителями для мальчика по имени Марсель, поделилась не очень приятными новостями в отношении здоровья малыша.

Так, на странице в Instagram, мама Марселя рассказала о том, что у малыша есть некоторые проблемы со здоровьем, которые нуждаются в лечении и операции.

Отметим, что Инна и Тимур сразу после того, как Марсель стал жить с ними, занялись его здоровьем. Более того, Инна Мирошниченко писала, что некоторые диагнозы были сняты с мальчика.

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Инна Мирошниченко о здоровье сына / Фото Instagram/Inna_mi

Между тем, есть еще проблемы со здоровьем, которые паре предстоит решить. Инна поделилалась, что мальчику предстоит операция. Ее также возмутило, как журналисты подают информацию по здоровью ее сына. По ее словам, именно поэтому она сомневалась, делится ли подробнотсями их пути по усыновлению, публично.

"Потом из моего ребенка будут делать смертельно больного, только чтобы заголовок был кликабельный", - говорит она. "Да, Марселю нужна операция. Да, я молюсь о его здоровье, как и о здоровье других моих детей. Но заговолок прописан так, как будто бы случилось что-то страшное", - говорит она.

Напомним, ранее стало известно о том, что пара селебрити Инна и Тимур Мирошниченко, которые долгое время работали над тем, чтобы усыновить малыша, наконец-то воссоединились со своим приемным сыном.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко впервые показал лицо приемного сына. Мальчика зовут Марсель и ему недавно исполнилось 2 года.

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