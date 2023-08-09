"Она у меня первая": Мирошниченко рассказал, про начало его отношений с женой

Тимур Мирошниченко признался, что Инна не сразу была к нему благосклонна.

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Тимур Мирошниченко рассказал, как познакомился с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и юрист Инна Мирошниченко в браке с 2018 года. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей, сына Мию и Марко, и усыновленного мальчика по имени Марсель.

В социальных сетях пара выглядит, как идеальная семья с обложки глянцевого журнала. Любопытно, но Тимуру Инна понравилась с первого взгляда, а вот она заставила ведущего понервничать.

В интервью для Маши Еросининой Мирошниченко рассказал, как начались его отношения с будущей супругой: "Я познакомился с ней на корпоративе, но она тогда меня не идентифицировала. Она мне понравилась, ведь красота и интеллект – два понятия, которые не всегда встречаются в одном теле. Я нашел ее в соцсетях и подмигнул ей. Но она морозилась".

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Так Инна "мариновала" Тимура целых два с половиной года. Затем она сама нашла его, и у них завязалось общение. С тех пор пара вместе. "У меня кроме жены никого не было. Она у меня первая и единственная", - трогательно признается ведущий.

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