УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Она у меня первая": Мирошниченко рассказал, про начало его отношений с женой

Анна Подгорная
9 августа 2023, 14:24 обновлено 9 августа, 14:32
23
Тимур Мирошниченко признался, что Инна не сразу была к нему благосклонна.
Тимур и Инна Мирошниченко
Тимур Мирошниченко рассказал, как познакомился с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и юрист Инна Мирошниченко в браке с 2018 года. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей, сына Мию и Марко, и усыновленного мальчика по имени Марсель.

В социальных сетях пара выглядит, как идеальная семья с обложки глянцевого журнала. Любопытно, но Тимуру Инна понравилась с первого взгляда, а вот она заставила ведущего понервничать.

В интервью для Маши Еросининой Мирошниченко рассказал, как начались его отношения с будущей супругой: "Я познакомился с ней на корпоративе, но она тогда меня не идентифицировала. Она мне понравилась, ведь красота и интеллект – два понятия, которые не всегда встречаются в одном теле. Я нашел ее в соцсетях и подмигнул ей. Но она морозилась".

видео дня

Так Инна "мариновала" Тимура целых два с половиной года. Затем она сама нашла его, и у них завязалось общение. С тех пор пара вместе. "У меня кроме жены никого не было. Она у меня первая и единственная", - трогательно признается ведущий.

Ранее в росСМИ сообщили, что Филипп Киркоров нашел себе нового юного фаворита, и даже раскрыли его личность. Избранник Примадонна - известный блогер, младше него в два раза.

Также стало известно, что брак Лопес и Аффлека держится только на семейной терапии - артисты вместе всего год, как муж и жена, однако проблемы уже омрачают их семейную жизнь.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Мощный прилет в Новой Каховке: ВСУ взорвали пункт управления войск РФ

Мощный прилет в Новой Каховке: ВСУ взорвали пункт управления войск РФ

14:42 Украина
Только самый узкий круг людей: Зеленский провел срочную Ставку в специальном формате

Только самый узкий круг людей: Зеленский провел срочную Ставку в специальном формате

13:51 Украина
В Генштабе опровергли информацию о рейде и прорыве ВСУ на Херсонщине

В Генштабе опровергли информацию о рейде и прорыве ВСУ на Херсонщине

12:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:24

Как нельзя заряжать свой телефон: ошибки при зарядке смартфона

14:24

"Она у меня первая": Мирошниченко рассказал, про начало его отношений с женой

14:21

Общины обратились в Кабмин для компенсации за тарифы на тепло: под угрозой оказались 11,5 млн украинцев

14:09

Какие линии на руке что означают: простой способ узнать, что нас ждет

14:09

Кругом мерещатся враги: Шойгу испугался Запада и грозится усилением войны

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийРоссия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – Загородний
14:04

Пари или любовь: 1+1 Украина покажет украинско-латвийский сериал "Стальные нервы"Видео

13:57

Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник Mitsubishi L200

13:51

Только самый узкий круг людей: Зеленский провел срочную Ставку в специальном формате

13:41

Газетка в помощь: почему в СССР не было туалетной бумаги

Реклама
12:59

В Генштабе опровергли информацию о рейде и прорыве ВСУ на Херсонщине

12:53

Бандуристка Kruть впервые показала жуткие шрамы после несчастного случая

12:51

Ворвется сильное пекло: Украину накроет мощная жарища под +40

12:44

Удары по Москве и перенос войны в РФ усилят Украину на переговорах – ЗагороднийВидео

12:40

Справятся лишь гении: нужно отыскать сердце среди попугаев и цветов

12:31

Блинкен сказал, кто может уговорить Путина возобновить зерновое соглашение

12:18

"Я не 10 из 10": победительница "Холостяка" поделилась честным фото

11:57

Оккупанты мощно штурмуют оборону ВСУ и хотят прорваться в Купянск - Сырский

11:52

"Где хочу, там и брею": Ефросинина отреагировала на шутки украинского телеведущего

11:51

Умерла советская актриса-долгожительница Вера Васильева

11:32

Как перевести на украинский "брезгливый" и "мнительный": Авраменко дал объяснениеВидео

Реклама
11:27

"Гриб растет, так страшно": под Москвой прогремел мощнейший взрыв - что известноВидео

11:19

На онкобольную Заворотнюк свалилось новой испытание

11:18

ВСУ имеют прогресс на фронте, но контрнаступление "медленное и тяжелое" - Кирби

11:10

ВСУ продвинулись у 3 участков фронта на юге, закрепляются на позициях – Генштаб

11:10

Кассетные боеприпасы дали ВСУ шанс на прорыв - WSJ

10:57

Гороскоп на завтра 10 августа 2023: Рыбам – врач, Девам - надежда

10:57

Жена Уилла Смитта, которая страдает от облысения, показала новую прическу

10:47

Бабушка показала, как легко избавиться от неприятного запаха в стиралкеВидео

10:32

Галкин показал своё красивое семейство на пляже

10:19

КРАИЛ не лишила лицензии фирму, которую подозревают в сотрудничестве с РФ: казино Pin-Up не наказали

10:16

Натали Портман решила развестись с мужем-изменником

10:04

"Шойгу, Герасимов! Где гарантии безопасности?": в РФ - истерика из-за атаки дронов на Москву

09:59

Украина нашла уязвимость войск России в Черном море – разведка Британии

09:57

Седокова пожаловалась на Лободу, что та заняла её место в ВиаГре

09:25

"Съедят" известковый налет в унитазе: эксперт назвал 2 лучших средства

09:18

"Потеря у оккупантов": ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов

09:16

Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации: что будет вместо службы

08:19

ВСУ держат оборону и продолжают продвигаться на двух направлениях

08:06

Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США

07:50

Умер культовый режиссер, король ужастиков

Реклама
07:31

"Жуть какая-то, чуть окна не выпали": ночью Москву атаковали дроны, гремели взрывыВидео

07:20

Путин будет терроризировать Одессу: астролог Влад Росс назвал самый опасный месяцВидео

06:44

Чем больше мы будем бить по территории РФ, тем веселее будут переговорымнение

06:43

ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров - ISW

06:27

Карта дня: что предвещает Таро на 9 августа

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023 для Овнов: личная жизнь улучшится, а прибыль затормозитВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 9 августа

03:05

"Дикий зверь" грозит ядерной катастрофой: Огрызко назвал сценарий окончания войны

02:30

И одежду отстирает, и дом отчистит: как правильно использовать кислородный порошок

01:50

После ссоры с Бекхэмами принц Гарри и Меган Маркл нашли нового звездного друга

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять