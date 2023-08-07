Филипп Киркоров нашел себе нового юного фаворита - СМИ

Разница между Киркоровым и его новым увлечением - почти 30 лет.

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Филиппу Киркорову приписывают роман с Владом Бумагой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a4omg

Вокруг личной жизни певца-путиниста Филиппа Киркорова кипят нешуточные страсти. Совсем недавно он сделал ряд пластических операций, на которые, по его словам, его вдохновил человек, с которым артист находится в отношениях. Из этого поклонники сделали вывод: раз Примадонн так молодится, то и его партнер наверняка молод.

Позже российский актер Алексей Панин рассказал, что имел интимную близость с Киркоровым. Тем самым он подтвердил слухи, которые уже достаточно давно окружали Филиппа. Впрочем, певец их прямо никогда не отрицал, и отшучивался уклончивыми фразочками.

Теперь же фанаты в недоумении: если все слухи про Киркорова - это правда, то кто тогда этот загадочный человек, ради которого певец готов перекроить себя? Некоторые росСМИ утверждают, что уже нашли ответ.

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Роль нового фаворита Филиппа Киркорова отвели 27-летнему белорусскому блогеру Владу Бумаге, дескать популярный ютубер вхож в дом артиста, к тому же они в последнее время много общаются. Впрочем, этом может быть связано и с новым проектом, который артист и блогер якобы готовятся вместе запустить.

Сам Киркоров эти слухи традиционно не комментирует.

Ранее Филипп Киркоров со спущенными штанами показал огромный шрам на пузе - артист-путинист никак не может нарадоваться новому телу, поэтому показывает себя при каждом удобном случае.

Также Киркоров напугал россиян новым стилем, который использует после многочисленных пластических операций. Пестрые одежды и обилие украшений разочаровывают фанатов певца.

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