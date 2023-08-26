"Живет в моем кабинете": Буданов рассказал про свое романтическое счастье

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Кирилл Буданова и его жена Марианна / Коллаж Главред, фото скриншот, Elle

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданов рассказал о том, как строится во время войны его семейная жизнь.

По словам Буданова, им с женой Марианной во время войны не приходится переживать дополнительное испытание разлукой. Они ведь находятся вместе круглосуточно.

Об этом Буданов рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете, 24 на 7. Раньше я шел на работу – возвращался домой, а сейчас…", – поделился он.

На вопрос о том, романтичный ли он человек, Буданов не ответил, мол, это лучше знает жена. А еще он "подкорректировал" историю, которую в свое время рассказывала в интервью Марианна: как в первые недели полномасштабного вторжения он порадовал ее в день рождения самодельной открыткой и букетом тюльпанов, которые где-то смог достать.

"Неправда. Никакой букет я не нашел. В то время немного было не до цветов, и мне так кажется, что особенно их и не продавали. Ну, может, и ошибаюсь, но я тогда не нашел... Я сделал из стикеров такую , как в первом классе, цветок такой. Все, на что смог в тот момент", - отметил он.

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