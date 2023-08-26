УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

"Живет в моем кабинете": Буданов рассказал про свое романтическое счастье

Алена Кюпели
26 августа 2023, 21:00 обновлено 26 августа, 21:00
22
Кирилл Буданова и его жена Марианна
Кирилл Буданова и его жена Марианна / Коллаж Главред, фото скриншот, Elle

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданов рассказал о том, как строится во время войны его семейная жизнь.

По словам Буданова, им с женой Марианной во время войны не приходится переживать дополнительное испытание разлукой. Они ведь находятся вместе круглосуточно.

Об этом Буданов рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете, 24 на 7. Раньше я шел на работу – возвращался домой, а сейчас…", – поделился он.

На вопрос о том, романтичный ли он человек, Буданов не ответил, мол, это лучше знает жена. А еще он "подкорректировал" историю, которую в свое время рассказывала в интервью Марианна: как в первые недели полномасштабного вторжения он порадовал ее в день рождения самодельной открыткой и букетом тюльпанов, которые где-то смог достать.

"Неправда. Никакой букет я не нашел. В то время немного было не до цветов, и мне так кажется, что особенно их и не продавали. Ну, может, и ошибаюсь, но я тогда не нашел... Я сделал из стикеров такую , как в первом классе, цветок такой. Все, на что смог в тот момент", - отметил он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

Украина изменила военную стратегию после тайного совещания Залужного - The Guardian

Украина изменила военную стратегию после тайного совещания Залужного - The Guardian

20:01 Украина
Взломали оборону РФ на юге: украинский офицер назвал новую цель для ВСУ

Взломали оборону РФ на юге: украинский офицер назвал новую цель для ВСУ

19:40 Украина
Ударят грозы и зальет дождями, но не везде: в каких областях Украины будет жара

Ударят грозы и зальет дождями, но не везде: в каких областях Украины будет жара

19:18 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:00

"Живет в моем кабинете": Буданов рассказал про свое романтическое счастье

20:46

Какие знаки зодиака всегда будут вместе: три пары не расстанутся никогда

20:14

"Некому Бахмут держать": ВСУ ловко ликвидировали приспешника Пригожина

20:11

Пропагандисты "выяснили", где живет София Ротару

20:07

Чем можно обидеть кошку случайно: у питомца потом придется просить прощения

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко
20:01

Украина изменила военную стратегию после тайного совещания Залужного - The Guardian

19:40

Взломали оборону РФ на юге: украинский офицер назвал новую цель для ВСУ

19:30

Почему американцы заговорили о выборах в Украинемнение

19:18

Ударят грозы и зальет дождями, но не везде: в каких областях Украины будет жара

Реклама
19:10

В России только диктатор имеет лицензию на убийствомнение

19:08

Женщина нашла гениальный способ, как удалить следы воды из крана: безумный результат

18:41

Путин давно не появлялся на публике: Буданов рассказал о двойниках диктатора РФ

18:23

"Это неприемлемо": в Украине раскритиковали ЕС из-за запрета на импорт зерна

17:37

Зачем оккупанты раздражают украинцев постоянными тревогами: в ВСУ назвали 3 причины

17:31

Что означает цветок Тещин язык: удивительное влияние на жизнь человека

17:25

Церковный праздник 27 августа: что нельзя делать на мученика Михея

16:48

"Это не кино и не блокбастер": Резников резко ответил критикам контрнаступления

16:42

Как раньше назывался Мариуполь, Хмельницкий, Бахмут и Кропивницкий: история названий

16:40

На Житомирщине столкнулись 2 самолета: погибли 3 пилота, среди них известный летчик "Джус"Фото

16:23

В ВСУ жестко предупредили Россию: удары по Москве – это только начало

Реклама
16:22

Бойфренд Лорак показал, как нежится с ней в постели

16:07

Победительница "Холостяка" показала большой беременный живот

15:45

Бой Усик - Дюбуа: прогноз букмекеров и кто фаворит

15:43

РФ может обороняться "хоть всю жизнь": Буданов назвал неисчерпаемый ресурс Путина

15:39

Брежева показалась без макияжа и фильтров

15:28

Контроль огнем над "коридором" в Крым все ближе, линии РФ рассыпаются – Подоляк

15:20

Гороскоп Таро на неделю 28 августа – 3 сентября: Рыбам – подарок, Льву – решение

15:17

Что нельзя делать 28 августа: самые строгие приметы и запреты в этот день

14:37

Астафьева рассказала, почему ее заблокировали в Сети Потап и Лобода

14:37

РФ убила людей в кафе: в результате удара оккупантов по Харьковщине есть жертвы

13:42

Гороскоп на завтра 27 августа 2023: Рыбам – романтика, Раку - воспоминания

13:42

"Взломать" ПВО РФ: эксперт назвал задачи F-16 во время контрнаступлении ВСУВидео

13:27

Сокрушить Россию в воздухе с F-16 и ракетами: в ВСУ рассказали, что нужно Украине

12:35

С-400 РФ взлетел на воздух: Данилов раскрыл детали удара по оккупантам в Крыму

12:04

Только раз бывает в жизни встреча: Беллуччи впервые рассказала о романе с Тимом Бертоном

11:57

ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: мощно выбиваем войска РФ с позиций

11:41

РФ планирует перейти в наступление: в разведке Британии назвали направление

11:15

"Примирение не предполагается": Бритни Спирс не хочет мириться с отцом

11:15

"Мне не нужно много одежды, хочу смарт гардероб": стилист Зеленской рассказала о работе с первой леди

10:32

Армия Украины продвигается в районе Работино, в России бьют тревогу – ISW

Реклама
10:31

Деловой гороскоп на сентябрь-2023: астролог Влад Росс рассказал, кого ждет успехВидео

09:45

Военный эксперт пояснил, почему Запад медленно передает Украине оружие

09:10

Какая новая цель Путина в войне с Украиноймнение

09:09

В Москве ночью прогремели взрывы: аэропорты не работали, жители видели столб дымаВидео

08:55

Нидерланды отдадут Украине почти все свои F-16 - министр обороны страны

07:52

Усиление мобилизации: эксперты спрогнозировали, где будут выдавать больше повесток

07:30

Прогноз на сентябрь-2023 от Влада Росса: деловой, финансовый и любовный гороскопыЭксклюзив

06:10

Режим Путина висит на волоскемнение

05:49

Карта дня: что предвещает Таро на 26 августа

05:30

Как узнать, что за мной следят через телефон: способы, которые нельзя забывать

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять