Чем не вдова: Кабаева обнадежила траурным луком и черной лентой

Известная российская спортсменка Алина Кабаева, которую считают любовницей президента диктатора РФ Владимира Путина, появилась на публике.
40-летняя Кабаева посетила турнир Международной ассоциации "Небесная грация". Она дала небольшую надежду украинцам, когда предстала перед публикой вся в черном. На ней был строгий черный брючный костюм, а также черная лента в волосах. Свой "траурный" образ российская Ева Браун дополнила черным лодочками на высоком каблуке.
Фото бывшая спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
В сети тут же предположили, что случилось долгожданное событие и Кабаева овдовела.
Кто такая Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
Роман Путина и Кабаевой - новости
Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе. На прошлой неделе состоялась встреча террориста Путина и Кабаевой, которую уже много лет считают его любовницей и поговаривают, что два сына она родила от него.
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