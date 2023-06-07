"Человек-паук" Том Холланд "сломался": актер прекращает карьеру

Последние несколько лет в карьере молодого актера выдались настолько сложными, что он принял решение уйти в тень.

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Том Холланд приостановил актерскую карьеру / ua.depositphotos.com

27-летний английский актер Том Холланд, который получил широку известность благодаря роли Человека-паука, принял решение поставить на паузу свою актерскую карьеру, которую начал, когда ему было всего 10.

В интервью для ExtraTV он признался, что последние два года "сломали его". За это время он снялся во многих фильмах - от продолжения супергеройской франшизы, до приключенческого боевика "Анчартед". Тем не менее наибольшее напряжение актеру принесли съемки в психологическом сериале "Переполненная комната".

"Шоу сломало меня. Был момент, когда я понял что-то вроде: "Мне нужен перерыв". Теперь беру годовой отпуск, и это результат того, насколько тяжелым было это шоу", - признается он.

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В "Переполненной комнате" Холланд сыграл мужчину со множественными расстройствами личности (его прототипом был Билли Миллиган - прим. редактора), арестованного по подозрению в совершении тяжкого преступления. Кроме актерской игры, Том также занял одно из продюсерских кресел. И хоть он убежден, что сериал, который выйдет на экраны со дня на день, получится настоящим шедевром, перенапряжение, которое он принес в жизнь Холланда, вынуждает его взять тайм-аут.

"Это было непростое время. Знаете, мы исследовали такие эмоции, которых я точно никогда раньше не испытывал, а затем, исполняя обязанности продюсера, преодолевая повседневные проблемы на съемочной площадке... Это просто прибавило еще один уровень давления", - рассказывает артист.

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