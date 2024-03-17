"Cердце не выдерживает": Melovin рассказал о гибели родного человека в Одессе

Украинский певец Melovin рассказал о том, что в результате российских обстрелов Одессы 15 марта погиб его близкий человек.

https://stars.glavred.info/cerdce-ne-vyderzhivaet-melovin-rasskazal-o-gibeli-rodnogo-cheloveka-v-odesse-10550573.html Ссылка скопирована

Melovin рассказал о гибели родного человека в Одессе из-за российских обстрелов / коллаж Главред, фото Instagram

Известный украинский поп-певец Melovin (он же ‒ Константин Бочаров) рассказал о тяжелой потере, которую он понес в результате обстрелов русскими оккупантами его родного города Одесса, погиб его близкий человек. Своим горем артист поделился с фанатами на своей странице в Instagram

"Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека. Только что узнал, что среди погибших есть мои родственники", – написал Melovin.

На момент написания новости известно о 21 летальной жертве российского террора, а еще 40 человек, которые пострадали в результате вчерашней ракетной атаки, находятся в больницах города.

видео дня

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин сделал каминг-аут бисексуалом на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Напомним, в 2021 году Melovin публично на музыкальном фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут - и поцеловал на сцене парня из своего кордебалета.

После чего часть аудитории певца отписалась от него и не поддержала его сексуальные предпочтения. Но было много и тех, кто поддержал исполнителя.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.