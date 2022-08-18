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Бывший муж Ирины Билык заступился за певицу на московской тусовке

18 августа 2022, 17:30

Артистке досталось за ее шутку над пропутинским стриптизером Тарзаном.

Аслан Ахмадов и Ирина Билык
Аслан Ахмадов заступился за Ирину Билык на московской тусовке / instagram.com/bilyk_iryna

Аслан Ахмадов, российский продюсер и фотограф азербайджанского происхождения, является бывшим мужем певицы и Народной артистки Украины Ирины Билык.

Ранее она осуждала мужа за то, что он вернулся в Москву, и продолжает жить светской жизнь в столице страны-агрессора как ни в чем не бывало, пока родину матери его ребенка уничтожают рашистские снаряды.

Мотивы Ахмадова для многих остаются загадкой, однако одно известно точно: он по-прежнему с уважением относится к бывшей жене, и готов заткнуть рот каждому, кто скажет о ней что-то плохое.

Например, на одной из московских тусовок Ахмадова стали задирать и цитировать журналистку Божену Рынску, дескать Ирина Билык лишь изображает патриотизм - Тарзана со сцены за пророссийские убеждения называет отходами жизнедеятельности, а сама до начала полномасштабной войны моталась в РФ на заработки каждый год.

Молчать продюсер не стал, и прямо заявил: "Одно могу сказать: моя жена 10 лет, как не была в России, а ваша мерзкая Божена - подлая и дешевая, прости Господи". Это историей поделился очевидец событий, актер Станислав Садальский, на своей странице в Instagram.

Ранее заядлый путинист и российский актер Владимир Машков впервые публично отреагировал на антивоенную и проукраинскую позицию его единственной дочери Марии, также актрисы, которая сейчас проживает США.

В Сети также распространилась реакция "молчуньи" Наташи Королевой на то, как ее мама, артистка Людмила Порывай, публично выражает поддержку Украине, и смеется над зятем-рашистом.

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