Бывший герой шоу "Холостяк" снова стал отцом

Кажется, что у бывших холостяков начался очень плодовитый период.

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Бывший Холостяк теперь папа дважды / Коллаж Главред, фото Instagram/dashakhust

Бывший романтический герой реалити-шоу "Холостяк", пилот Макс Михайлюк во второй раз стал отцом.

Жена Михайлюка, украинская модель Дарья Хлыстун родила звезде телешоу сына. Как написала она на своей странице в Instagram, малыш появился на свет 6 февраля.

Известно, что ребенок родился не в Украине. Возможно, мальчик появился на свет в Канаде, где сейчас проживает пара.

видео дня

Даша Хлыстун родила мальчика / Скриншот Instagram/khlystun

"С сегодняшнего дня, я мама еще и мальчика", - написала она.

Она также показала фото, как с маленьким братиком знакомится их старшая дочь. "Вместо того, чтобы спать я любуюсь этим видео и маленьким человеком, которого я носила под сердцем 9 месяцев", - написала молодая мама.

Старшая дочь бывшего холостяка знакомится с братиком / Скриншот Instagram/dasha_khlystun

Напомним, ранее жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд, довела до слез своего мужа новостью о третьей беременности, спустя всего 4 месяца после рождения своего второго сына Рио.

Ранее также украинская певица Тина Кароль спела на финале Нацотбора на международный конкурс Евровидение 2024.

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