"Быстрый выход на сделку": София Ротару разрывает последние связи с РФ

София Ротару отважилась на сложный шаг.

https://stars.glavred.info/bystryy-vyhod-na-sdelku-sofiya-rotaru-razryvaet-poslednie-svyazi-s-rf-10615193.html Ссылка скопирована

София Ротару продает квартиру в Москве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Читайте подробно:

София Ротару выставила на продажу имущество в РФ

Стоимость недвижимости

Украинская певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но все же поддержала Украину в 2022 году, приняла решение продать свою недвижимость в Москве.

Как сообщают росСМИ, на российском интернет-портале ЦИАН появилось объявление о продаже квартиры Ротару.

видео дня

"Предлагаем уникальную 3-комнатную квартиру в самом сердце Москвы, в историческом центре. Это необыкновенно просторная и одновременно уютная квартира с очень светлой энергетикой. Первичные документы основания права (квартира принадлежит одной семье с момента постройки дома). Комнаты 30+19+16. Кухня-столовая 16 метров. Огромная лоджия. Уникальность квартиры еще и в том, что она принадлежит очень известному артисту. Быстрый выход на сделку. Один взрослый собственник. Никто не прописан. Ключи на руках. Показ в любое удобное время", - написано в объявлении.

Стоимость квартиры на сайте - 500 тысяч долларов США, хотя ранее за нее просили немного большую сумму. Также покупателям предлагалась ипотека под 21,24 % сроком на 20 лет.

София Ротару / инфографика: Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

Вас может заинтересовать:

Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред