"Было очень больно": Камалия в слезах отдала детей мужу

Украинская певица Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, пакистанским миллионером Мухаммадом Захуром, поделилась грустными новостями.
На своей странице в Instagram, певица показала, как в поезде прощается со своими двойняшками-дочками Арабеллой и Мирабелей.
"Очень было больно расставаться! Провела своих детишек в Лондон. Надеюсь, что на следующих каникулах встречу их снова в Киеве", - поделилась певица.
На видео - Камалия провожает своих детей:
Комментаторы с понимаем отнеслись к разочарованию Камалии, ведь несправедливо, когда мама расстается со своими детьми, особенно из-за войны, которую затеял террорист из соседнего государства.
Напомним, ранее Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, пакистанским миллионером Мухаммадом Захуром, поделилась странным фото. На нем певица показала, как боксирует со соим мужчиной.
Ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.
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