"Было очень больно": Камалия в слезах отдала детей мужу

Камалия показала, как в поезде передает своих дочек мужу Захуру.

https://stars.glavred.info/bylo-ochen-bolno-kamaliya-v-slezah-otdala-detey-muzhu-10499305.html Ссылка скопирована

Камалия и Мохаммад Захур вынуждены жить порознь из-за войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, пакистанским миллионером Мухаммадом Захуром, поделилась грустными новостями.

На своей странице в Instagram, певица показала, как в поезде прощается со своими двойняшками-дочками Арабеллой и Мирабелей.

"Очень было больно расставаться! Провела своих детишек в Лондон. Надеюсь, что на следующих каникулах встречу их снова в Киеве", - поделилась певица.

видео дня

На видео - Камалия провожает своих детей:

Комментаторы с понимаем отнеслись к разочарованию Камалии, ведь несправедливо, когда мама расстается со своими детьми, особенно из-за войны, которую затеял террорист из соседнего государства.

Напомним, ранее Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, пакистанским миллионером Мухаммадом Захуром, поделилась странным фото. На нем певица показала, как боксирует со соим мужчиной.

Ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.