Были вместе в ночь смерти: бойфренд Панеттьери нарушил молчание после ее гибели

Брайан Хикерсон нарушил молчание через своего адвоката.

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Хайден Панеттьери - причина смерти / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Вы узнаете:

Что заявил представитель Брайана Хикерсона после смерти актрисы

Какие новые подробности расследования стали известны

Бойфренд покойной голливудской актрисы Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон впервые прокомментировал ее внезапную смерть. Впрочем, как сообщает TMZ, сам он предпочел воздержаться от личных эмоциональных признаний, передав официальное заявление через своего адвоката Слоана Эллиса.

"Смерть Хайден остается предметом расследования, и важно дать ему продолжаться. Как уже сообщалось публично, полиция подтвердила отсутствие признаков насильственной смерти. Из уважения к близким Хайден и продолжающемуся расследованию никаких дальнейших комментариев на данный момент не будет", - заявил юрист.

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Хайден Панеттьери - личная жизнь / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Примечательно, что защитник Хикерсона - бывший федеральный прокурор, ранее работавший с Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и ФБР. Это привлекло особое внимание журналистов, ведь к делу о гибели артистки уже подключились агенты DEA.

Напомним, в момент трагедии в квартире в Южной Каролине находились сам Брайан и его брат Зак. Брайан спал в соседней комнате, когда Зак обнаружил Хайден без сознания в кресле. Прибывшие медики пытались спасти звезду, но безуспешно. Именно Хикерсон передал полиции сумку с лекарствами, которые актриса принимала перед смертью.

Брайан Хикерсон - бойфренд Хайден Панеттьери / скрин из видео

Пара встречалась с 2018 года, и их отношения неоднократно оказывались в центре скандалов, связанных с заявлениями о домашнем насилии со стороны Брайана.

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Про персону: Хайден Панеттьери Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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