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"Была замечательной дочерью и старшей сестрой": Кейт Миддлтон сообщила о трагедии

Алена Кюпели
28 ноября 2024, 21:28
134
Кейт Миддлтон и принц Уильям трогательно попрощались с девушкой.
Кейт Миддлтон сообщила о трагедии
Кейт Миддлтон сообщила о трагедии / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Вы узнаете:

  • Как Кейт и Уильям были связаны с девушкой
  • Что с ней случилось

Принц и принцесса Уэльские сообщили о смерти молодой девушки, которая умерла от рака.

По данным издания Marie Claire, пара отдала дань памяти молодой женщине, больной раком, с которой они познакомились в Виндзорском замке в начале этого года.

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В среду, 27 ноября, было объявлено, что фотограф-подросток Лиз Хаттон скончалась после того, как ей поставили диагноз редкой и агрессивной формы рака.

Мама Лиз, Вики, поделилась новостью в социальной сети X (Twitter - авт,), написав: "Наша невероятная дочь Лиз умерла рано утром. Она оставалась решительной до последнего. Даже вчера она все еще строила планы. Мы очень гордимся добротой, сочувствием и мужеством, которые она проявила за последний год".

В посте также говорилось: "Она была не только феноменальным фотографом, она была лучшим человеком, самой замечательной дочерью и старшей сестрой, о которой мы когда-либо могли мечтать. Никто не мог бы бороться за жизнь сильнее, чем она. В нашей жизни зияет дыра в форме Лиз, и я незнаю как мы ее когда-либо ее заполним. Мы очень благодарны каждому из вас, независимо от того, предлагали ли вы помощь, ставили лайки или делились постами — вы сделали последние два месяца Лиз самыми лучшими. Она летала высоко до самого конца".

Вики завершила свое сообщение просьбой к читателям поделиться фотографией Лиз и рассмотреть возможность пожертвования денег на финансирование исследований десмопластической мелкокруглоклеточной опухоли (ДМРКО) — редкой формы рака, которая была диагностирована у Лиз.

Кейт Миддлтон и принц Уильям почтили память Лиз Хаттон после ее смерти в Instagram Story. "Нам очень жаль слышать, что Лиз Хаттон, к сожалению, скончалась", — написали они. "Для нас было честью познакомиться с такой смелой и скромной молодой женщиной. Наши мысли и молитвы с родителями Лиз Вики и Аароном, а также ее братом Матео в это невообразимо трудное время. W & C", - сказано на странице пары в Instagram.

Кейт и Уильям попрощались с девочкой
Кейт и Уильям попрощались с девочкой / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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