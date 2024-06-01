Была моей опорой: в семье Барака Обамы случилось горе

Мишель Обама сообщила, что потеряла свою мать.

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У Мишель Обамы умерла мама / Коллаж Главред, фото Instagram/michelleobama

В семье бывшего президента США Барака Обамы случилось несчастье. Умерла мать Мишель Обамы, Мэриан Робинсон. Ей было 86.

Как сообщает Page Six, бывшая первая леди, 60 лет, объявила об этой новости в пятницу в совместном посте в Instagram со своим мужем, бывшим президентом Бараком Обамой, сообщив своим последователям, что Робинсон "мирно скончалась сегодня утром".

"Моя мама Мэриан Робинсон была моей опорой, всегда рядом со всем, что мне было нужно. Она была неизменной опорой для всей нашей семьи, и мы с разбитым сердцем сообщаем, что сегодня она скончалась, - написала Мишель Обама на своей странице в Instagram.

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Мишель Обама - что о ней известно? Мишель Обама — американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама является потомком чернокожих рабов. Её прапрапрапрабабушку в 1850 году указал в завещании американский рабовладелец в качестве имущества как "негритянскую девочку Мелвинию" стоимостью 475 долларов, передает Википедия. Мишель Обама — первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения.

В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. В саду президентской резиденции Мишель Обама развела огород. На небольшом участке земли она планировала выращивать дешёвые и вкусные экологически чистые овощи. В этом начинании её уже сравнивают с Элеонорой Рузвельт, которая в разгар Великой депрессии стала выращивать овощи на своём участке. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. Кроме того, первая леди США объявляла лауреата главной номинации премии Оскар "Лучший фильм". Мишель Обама снялась в эпизодической роли в популярном американском молодёжном сериале "АйКарли" (5 сезон). В нём она сыграла саму себя. В 2015 году вместе с Керри Вашингтон и Сарой Джессикой Паркер снялась для майской обложки журнала Glamour. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Во время президентской кампании 2016 года Мишель Обама публично поддержала кандидатуру Хиллари Клинтон и выступила на Национальном съезде Демократической партии в Филадельфии. Она также неоднократно выступала на публике в рамках кампании Клинтон, в том числе вместе с кандидатом. В мае 2018 года Мишель Обама вместе с супругом заключили контракт с компанией Netflix на съемку фильмов и сериалов. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming). Её именем назван новый открытый вид паука Spintharus michelleobamaae.

Далее пара добавила: "Мы хотели предложить некоторые размышления о ее замечательной жизни", и включила несколько слайдов, которые именно это и сделали.

Обамы описали покойную как человека, полного "мудрости" и "непредвзятости". Робинсон "глубоко понимала, что самые острые углы в мире всегда можно отшлифовать с небольшим изяществом".

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Напомним, ранее дочерей Барака и Мишель Обамы Малию и Сашу Обама были сфотографированы на вечеринке, где они отдыхали всю ночь напролет в клубе Bird Streets Club в Лос-Анджелесе во вторник, одетые в откровенную одежду.

Ранее Джей Ло показала фотографии со свадьбы, которые ранее не видели поклонники, и поздравила мужа с праздником. На первом снимке Аффлек держит свою счастливую жену на руках, на втором - пара целуется на фоне праздничного салюта.

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