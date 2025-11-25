'Был там, где попала ракета': в семье известного фотографа Либерова произошло горе

Он в 7 часов утра оказался на месте российского удара по Киеву.

В семье известного фотографа Либерова случилось горе / Колаж: Главред, фото: libkos/Instagram

Либеров сообщил о горе в семье

Из-за атаки россиян по Киеву погиб его родной дядя

В семье известного украинского фотографа Константина Либерова произошла трагедия. В результате российского террористического удара по Киеву в ночь на 25 ноября погиб его родной дядя. Об этом он сообщил в заметке в Instagram.

"Одним из водителей, которые приехали выгружаться в логистический центр Novus сегодня утром - был мой дядя. Сегодня я ездил опознавать его тело в морг", - поделился он. видео дня

Либеров рассказал, что его дядя всю жизнь прожил в Одессе и работал простым водителем. Он оказался в Киеве именно в 7 утра и именно там, куда попала российская ракета. Хотя они не были очень близки, они регулярно поддерживали связь несколько раз в год, и теперь его уже нет.

"Его, как и еще пятерых ни в чем не повинных людей, убила Россия", - резюмировал он.

/ Фото: скриншот

О персоне: Константин Либеров Константин Либеров (3 июня 1992, Нерубайское, Одесская область) - украинский фотограф и фотожурналист, известный освещением событий полномасштабной войны России против Украины. Работает в творческом тандеме с женой Владой Либеровой под общим псевдонимом LIBKOS. Их совместный фотопроект LIBKOS получил международное признание и широко публиковался в мировых СМИ, сообщает Википедия.

