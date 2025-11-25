Укр
"Был там, где попала ракета": в семье известного фотографа Либерова произошло горе

Юрий Берендий
25 ноября 2025, 18:44
796
Он в 7 часов утра оказался на месте российского удара по Киеву.
'Был там, где попала ракета': в семье известного фотографа Либерова произошло горе
В семье известного фотографа Либерова случилось горе / Колаж: Главред, фото: libkos/Instagram

О чем говорится в материале:

  • Либеров сообщил о горе в семье
  • Из-за атаки россиян по Киеву погиб его родной дядя

В семье известного украинского фотографа Константина Либерова произошла трагедия. В результате российского террористического удара по Киеву в ночь на 25 ноября погиб его родной дядя. Об этом он сообщил в заметке в Instagram.

"Одним из водителей, которые приехали выгружаться в логистический центр Novus сегодня утром - был мой дядя. Сегодня я ездил опознавать его тело в морг", - поделился он.

видео дня

Либеров рассказал, что его дядя всю жизнь прожил в Одессе и работал простым водителем. Он оказался в Киеве именно в 7 утра и именно там, куда попала российская ракета. Хотя они не были очень близки, они регулярно поддерживали связь несколько раз в год, и теперь его уже нет.

"Его, как и еще пятерых ни в чем не повинных людей, убила Россия", - резюмировал он.

'Был там, где попала ракета': в семье известного фотографа Либерова произошло горе
/ Фото: скриншот

О персоне: Константин Либеров

Константин Либеров (3 июня 1992, Нерубайское, Одесская область) - украинский фотограф и фотожурналист, известный освещением событий полномасштабной войны России против Украины. Работает в творческом тандеме с женой Владой Либеровой под общим псевдонимом LIBKOS. Их совместный фотопроект LIBKOS получил международное признание и широко публиковался в мировых СМИ, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине шоу-бизнес новости шоу бизнеса
После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

