"Не взяла трубку": Джамала и Jerry Heil высмеяли заявление MELOVINа

Украинский шоу-бизнес отреагировал на отказ MELOVINa участвовать в Нацотборе на Евровидение.

Джамала потролила Меловина / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала, Меловин

MELOVIN заявил, что снял кандидатуру на Нацотбор Евровидения-2026

Как отреагировали Джамала и другие звезды

Украинский певец MELOVIN, который уже участвовал в Евровидении-2018, сделал заявление о своем участии в Национальном отборе. В соцсетях артист сообщил, что якобы отказался от конкурса в пользу другого претендента — Хаята.

MELOVIN утверждал, что прошел в лонглист Национального отбора, и Джамала лично позвонила ему, чтобы поздравить с этим достижением.

"Девятнадцатого мне звонит Джамала и поздравляет, что я прошел в лонглист Евровидения. Двадцатого я принимаю решение снять свою кандидатуру. Дорогу молодым! Я за Хаята!", — написал певец.

Меловин про Нацотбор на Евровидение-2026 / фото: threads.com, Меловин

Сообщение MELOVIN вызвало волну шуток среди коллег по сцене. Украинские артисты один за другим заявляли, что им тоже звонила Джамала, добавляя шуточные детали этих разговоров. Единственной, кто выбилась из этой компании, стала Jerry Heil — она призналась, что расстроилась из-за того, что Джамала так ей и не дозвонилась.

Krutь про звонок Джамалы / фото: threads.com, Марина Круть

Otoy пошутил про Нацотбор / фото: threads.com, Otoy

Jerry Heil - Евровидение / фото: threads.com, Jerry Heil

На заявление артиста отреагировала и сама певица, а также музыкальный продюсер Национального отбора-2026 Джамала. Звезда отметила, что ей действительно пришлось обзвонить многих артистов, но далеко не все ответили.

"Девятнадцатого числа я обзвонила весь украинский шоу-бизнес и поздравила всех с попаданием в лонглист. Но кто-то был в горах без связи, кто-то мыл посуду и кричал: "Можно я перезвоню", кто-то стоял в очереди в АТБ... Короче, половина не взяла трубку", — написала Джамала.

Джамала про звонок Меловину / фото: threads.com, Джамала

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

