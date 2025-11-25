"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

Знаменитости провели ночь на 25 ноября в укрытиях и на себе почувствовали реальность российских ударов.

https://stars.glavred.info/shahed-priletel-v-kvartiru-ukrainskie-zvezdy-pokazali-kak-perezhili-udar-rf-10718621.html Ссылка скопирована

Даша Квиткова и Леся Никитюк про атаку РФ на Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова, Леся Никитюк

Вы узнаете:

РФ нанесла комбинированный удар по Украине

Как звезды переживали атаку страны-террориста

В ночь на 25 ноября и утром этого же дня террористическая РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. В результате атаки в Киеве есть жертвы и пострадавшие в Святошинском районе. По сообщению главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, россияне целенаправленно целились по гражданской инфраструктуре и жилью.

Главред расскажет, как украинские звезды отреагировали на очередное преступление страны-агрессора.

видео дня

Даша Квиткова

Блогерка Даша Квиткова показала ужасающие последствия российского удара совсем близко от ее дома. Как оказалось, прилет шахеда пришелся в квартиру напротив.

"Шахед прилетел в квартиру напротив наших окон. Звук был просто ужасный, перепуганные мы успокаивали перепуганного Левчика", — рассказала знаменитость.

Удар шахеда рядом з домом Даши Квитковой / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Также Квиткова прикрепила фото со спящим сыном на руках.

"Это одна из самых страшных ночей", — поделилась она.

Даша Квиткова с сыном / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Монатик

Украинский певец Дмитрий Монатик показал фото из укрытия, в котором прятался от российской атаки. В помещении, кроме надувных матрасов, появились и палатки для отдыха.

"Жизнь-укрытие... Берегите себя люди добрые", — написал артист.

Монатик в укрытии / фото: instagram.com, Дмитрий Монатик

Алина Шаманская

Украинская телеведущая Алина Шаманская призвала украинцев не игнорировать тривоги и ходить в укрытие. Она поделилась фото сына, который спал в машине во время атаки.

"Реагируйте на тревогу! Неизвестно кто следующий. Приболевший ребенок и наша ночь", — рассказала Алина, добавив картинку, которая иллюстрировала интенсивность обстрела Киева.

Алина Шаманская с сыном / фото: instagram.com, Алина Шаманская

Алена Омаргалиева

Певица Алена Омаргалиева написала трогательный пост, в котором выразила сочувствие пострадавшим и призвала украинцев держаться.

"Друзья, держу сегодня Киев в сердце. Очередной масированый обстрел забрал покой и жизни людей. Мне больно за каждую семью, за каждый разрушенный дом, за каждую мечту, которую война пытается сломать. Держимся, родные", — высказалась артистка.

Алена Омаргалиева высказалась про обстрел / фото: instagram.com, Алена Омаргалиева

Леся Никитюк

Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая также недавно стала мамой, коротко отреагировала на произошедшее в своем Instagram.

"Не успели прийти в себя. Снова беда", — написала звезда, прикрепив эмоджи раненого сердца.

Леся Никитюк про атаку РФ / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина показала трогательное фото сына, который спал в метро, держа маму за руку. Знаменитость поделилась атмосферой, которая царила среди киевлян.

"Снова ад в Киеве, переполненное метро. Слежение за тем, что куда летит, страх за детей, молитвы за то, чтобы не было жертв. Берегите себя, друзья", — поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина в метро / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Григорий и Кристина Решетники

Российский обстрел пришелся на день рождения Кристины Решетник. Она рассказала, что спала мало, но надеется на исполнение одного желания, в котором ее поддержат многие украинцы.

"Спали мы недолго, потому что у нас был больной сосед. День рождения начался очень громко, и пусть мое одно-единственное желание сбудется", — сказала Кристина.

Кристина Решетник про атаку на Киев / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Ведущий Григорий Решетник также рассказал о том, какие последствия российского удара ощутила его семья.

"Хорошо, что со спящими детьми на руках побежали в укрытие, хотя от взрывов ворота и тут выносило. Благодарю силы ПВО", — написал ведущий.

Григорий Решетник про последствия удара РФ / фото: instagram.com, Григорий Решетник

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что британский принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о будущем своего старшего наследника. Как сообщает королевский биограф Роберт Джобсон, принц Джордж будет учиться в школе-интернате.

Также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, все больше волнует близких пренебрежительным отношением к своему здоровью. Как поделились люди из его команды, он отказался он важного лечения.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред