"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

В ночь на 25 ноября и утром этого же дня террористическая РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. В результате атаки в Киеве есть жертвы и пострадавшие в Святошинском районе. По сообщению главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, россияне целенаправленно целились по гражданской инфраструктуре и жилью.
Даша Квиткова
Блогерка Даша Квиткова показала ужасающие последствия российского удара совсем близко от ее дома. Как оказалось, прилет шахеда пришелся в квартиру напротив.
"Шахед прилетел в квартиру напротив наших окон. Звук был просто ужасный, перепуганные мы успокаивали перепуганного Левчика", — рассказала знаменитость.
Также Квиткова прикрепила фото со спящим сыном на руках.
"Это одна из самых страшных ночей", — поделилась она.
Монатик
Украинский певец Дмитрий Монатик показал фото из укрытия, в котором прятался от российской атаки. В помещении, кроме надувных матрасов, появились и палатки для отдыха.
"Жизнь-укрытие... Берегите себя люди добрые", — написал артист.
Алина Шаманская
Украинская телеведущая Алина Шаманская призвала украинцев не игнорировать тривоги и ходить в укрытие. Она поделилась фото сына, который спал в машине во время атаки.
"Реагируйте на тревогу! Неизвестно кто следующий. Приболевший ребенок и наша ночь", — рассказала Алина, добавив картинку, которая иллюстрировала интенсивность обстрела Киева.
Алена Омаргалиева
Певица Алена Омаргалиева написала трогательный пост, в котором выразила сочувствие пострадавшим и призвала украинцев держаться.
"Друзья, держу сегодня Киев в сердце. Очередной масированый обстрел забрал покой и жизни людей. Мне больно за каждую семью, за каждый разрушенный дом, за каждую мечту, которую война пытается сломать. Держимся, родные", — высказалась артистка.
Леся Никитюк
Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая также недавно стала мамой, коротко отреагировала на произошедшее в своем Instagram.
"Не успели прийти в себя. Снова беда", — написала звезда, прикрепив эмоджи раненого сердца.
Маша Ефросинина
Телеведущая Маша Ефросинина показала трогательное фото сына, который спал в метро, держа маму за руку. Знаменитость поделилась атмосферой, которая царила среди киевлян.
"Снова ад в Киеве, переполненное метро. Слежение за тем, что куда летит, страх за детей, молитвы за то, чтобы не было жертв. Берегите себя, друзья", — поделилась Ефросинина.
Григорий и Кристина Решетники
Российский обстрел пришелся на день рождения Кристины Решетник. Она рассказала, что спала мало, но надеется на исполнение одного желания, в котором ее поддержат многие украинцы.
"Спали мы недолго, потому что у нас был больной сосед. День рождения начался очень громко, и пусть мое одно-единственное желание сбудется", — сказала Кристина.
Ведущий Григорий Решетник также рассказал о том, какие последствия российского удара ощутила его семья.
"Хорошо, что со спящими детьми на руках побежали в укрытие, хотя от взрывов ворота и тут выносило. Благодарю силы ПВО", — написал ведущий.
