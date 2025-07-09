"Жить сегодня и сейчас": фотографы Костя и Влада Либеровы впервые станут родителями

Либеровы показали трогательные кадры, как они узнали пол ребенка.

https://stars.glavred.info/zhit-segodnya-i-seychas-fotografy-kostya-i-vlada-liberovy-vpervye-stanut-roditelyami-10680023.html Ссылка скопирована

Влада и Константин Либеровы ждут ребенка - известен пол малыша / коллаж: Главред, фото: instagram.com/libkos, instagram.com/sapiens.fish

Вкратце:

Константин и Влада Либеровы ждут первенца

Фотографы сняли для малыша видео, в конце которого становится известен его пол

Пара украинских фотографов и фотожурналистов Влада и Константин Либеровы, благодаря которым мир видит войну в Украине без прикрас, сегодня объявили радостную новость - они впервые станут родителями. В Instagram они опубликовали трогательное видео, которое сняли для будущего малыша.

В кадре Костя и Влада обращаются к ребенку в попытках предугадать его пол. Также показано видео с УЗИ - Влада уже на 4.5 месяце беременности.

видео дня

В конце пара на крыше во Львове разрезает торт, цвет начинки которого подскажет им, будет у них сын или дочь. Либеровым достался десерт с синей начинкой - у них родится мальчик.

В подписи к видео пара отметила, что откладывала продолжение рода в поисках идеального момента. Однако позже к ним пришло осознание, что нужно жить здесь и сейчас. Поэтому они, невероятно счастливые, ждут появления своего первенца.

"Мы хотим жить сегодня и сейчас, в независимой Украине, в нашем Киеве, воспитывать нашего сына, для которого так долго искали идеальное время, пока не поняли, что оно никогда не наступит, потому что его просто не существует. Ну или здесь и сейчас - это и есть идеальное время. Мы будем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Побудьте счастливыми вместе с нами", - пишут будущие родители Либеровы.

Костя и Влада Либеровы станут родителями / instagram.com/libkos

Костя и Влада Либеровы станут родителями / instagram.com/libkos

Костя и Влада Либеровы станут родителями / instagram.com/libkos

Полное видео на канале STARS UA

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что у звезды кулинарного шоу "МастерШеф" и шеф-повара Ольги Мартыновской начался новый этап в отношениях. Кроме того она впервые показала возлюбленного.

Также Даша Астафьева впервые высказалась о своей тайной свадьбе, которую приписывают артистке и общественной деятельнице с того момента, как стало известно про ее новый роман.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред