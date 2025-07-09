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"Жить сегодня и сейчас": фотографы Костя и Влада Либеровы впервые станут родителями

Анна Подгорная
9 июля 2025, 19:05
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Либеровы показали трогательные кадры, как они узнали пол ребенка.
Влада Либерова, Константин Либеров
Влада и Константин Либеровы ждут ребенка - известен пол малыша / коллаж: Главред, фото: instagram.com/libkos, instagram.com/sapiens.fish

Вкратце:

  • Константин и Влада Либеровы ждут первенца
  • Фотографы сняли для малыша видео, в конце которого становится известен его пол

Пара украинских фотографов и фотожурналистов Влада и Константин Либеровы, благодаря которым мир видит войну в Украине без прикрас, сегодня объявили радостную новость - они впервые станут родителями. В Instagram они опубликовали трогательное видео, которое сняли для будущего малыша.

В кадре Костя и Влада обращаются к ребенку в попытках предугадать его пол. Также показано видео с УЗИ - Влада уже на 4.5 месяце беременности.

видео дня

В конце пара на крыше во Львове разрезает торт, цвет начинки которого подскажет им, будет у них сын или дочь. Либеровым достался десерт с синей начинкой - у них родится мальчик.

В подписи к видео пара отметила, что откладывала продолжение рода в поисках идеального момента. Однако позже к ним пришло осознание, что нужно жить здесь и сейчас. Поэтому они, невероятно счастливые, ждут появления своего первенца.

"Мы хотим жить сегодня и сейчас, в независимой Украине, в нашем Киеве, воспитывать нашего сына, для которого так долго искали идеальное время, пока не поняли, что оно никогда не наступит, потому что его просто не существует. Ну или здесь и сейчас - это и есть идеальное время. Мы будем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Побудьте счастливыми вместе с нами", - пишут будущие родители Либеровы.

Костя и Влада Либеровы станут родителями
Костя и Влада Либеровы станут родителями / instagram.com/libkos
Костя и Влада Либеровы станут родителями
Костя и Влада Либеровы станут родителями / instagram.com/libkos
Костя и Влада Либеровы станут родителями
Костя и Влада Либеровы станут родителями / instagram.com/libkos

Полное видео на канале STARS UA.

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