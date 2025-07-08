Даша Астафьева впервые высказалась о своей тайной свадьбе

Астафьева раскрыла планы на будущее с загадочным возлюбленным.

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Даша Астафьева личная жизнь - звезда ответила на слухи о свадьбе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Вкратце:

Даше Астафьевой приписывают тайный брак

Звезда впервые открыто отреагировала на слухи

Уже более трех лет украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева состоит в отношениях с загадочным избранником, детали романа с которым раскрывать звезда категорически отказывается. В связи с этим в прессе и соцсетях с завидной регулярностью появляются различные слухи про личную жизнь Астафьевой - от тайной свадьбы до беременности и родов.

Недавно Даша дала редкий комментарий о своем вероятном замужестве. В беседе с ТСН.ua она отметила, что не состоит в официальном браке со своим возлюбленным - свадьба будет только после окончания полномасштабной войны.

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"Нет, мы не поженились. Если вы хотите подстроиться под сплетни, доверять той желтизне, которую запускают какие-то люди, это ваш выбор. Мы ждем, когда война закончится", - заявила Даша Астафьева.

Даша Астафьева с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

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О персоне: Даша Астафьева Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия".

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