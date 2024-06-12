Будут последствия: король Чарльз жестко обратился к принцу Гарри

Королевский эксперт рассказал, с какой просьбой обратился король к своему сыну.

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Король Чарльз обратился к принцу Гарри / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Король Чарльз попросил принца Гарри прекратить разглашать какие-либо подробности о королевской семье за ​​закрытыми дверями, утверждает эксперт.

По данным The Mirror, Гарри вместе с женой Меган Маркл покинули королевскую семью в 2020 году, и пара рассказала о своем опыте пребывания в королевской семье в сериале на Нетфликс, а также в откровениях принца Гарри "Запасной".

Однако теперь, по словам королевского эксперта, Чарльзу, похоже, надоело, и он попросил своего младшего сына "перестать публично жаловаться" на королевскую семью.

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Королевский писатель и эксперт Том Куинн эксклюзивно рассказал Mirror: "Отец напрямую попросил Гарри не писать и не говорить публично ничего о семье или его брате, что могло бы вызвать проблемы. И все знают, что когда король просит тебя сделать что-то, если ты не подчинишься, будут последствия".

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Он продолжил: "За те годы, что Гарри жаловался на обращение с ним со стороны семьи, у него была только одна цель – получить извинения и увидеть, как его отец и брат загладят свою вину. Гарри просто не понимает, что публичные жалобы только усугубляют ситуацию, а в случае Гарри это означает, что все больше и больше связей с его прошлым разрывается".

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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