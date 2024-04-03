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Будет выбивать войска Путина из Украины: звездный рэпер рассказал, как воюет с РФ

Андрей Ганчук
3 апреля 2024, 23:33
Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак Yarmak с первых дней полномасштабного военного вторжения агрессора России защищает Украину.
Ярмак, войска рф
Ярмак о боях с войсками РФ: у нас все, как в компьютерной игре / Коллаж: Главред, фото: Instagram А. Ярмака, Генштаб ВСУ

Украинский артист, рэп-исполнитель Александр Ярмак, который известен под псевдонимом Yarmak, с первых дней полномасштабной войны воюет против российских оккупантов.

В интервью Славе Демину он рассказал, какие эмоции у него вызывает война. По словам музыканта, боевые действия воспринимаются как компьютерная игра, а жалости к врагу у него нет.

Также артист добавил, что будет и в дальнейшем выбивать российских оккупантов из Украины.

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"Честно, я переживал об этом моменте. Потому что для меня убить любого человека, даже подонка, было раньше таким немыслимым явлением. Но уже на тот момент я настолько интегрировался в войну, и война интегрировалась в жизнь всех нас, столько горя принесли эти уроды, что у меня вообще… Вот когда мы убили первых типов, мы просто поехали домой, поужинали и легли спать. Кошмары не снились. У нас все, как в компьютерной игре. Ты видишь, как у него оторвало руку и он умирает … Но мне вообще не жаль, вообще. Я этот мусор буду продолжать уничтожать, потому что это изверги, которые несут смерть и разрушения планете. Кто-то это должен остановить", — подчеркнул Yarmak.

Украинские артисты в ВСУ – интересные новости:

Певец Виталий Козловский признался, почему пел на русском языке. По его словам, тогда в украинском шоу-бизнесе были такие правила игры. Теперь он принимает ответственность за русификацию украинской культуры.

Лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк назвал условие, при котором он снова споет на русском языке. По словам артиста, это произойдет в случае массового восстания в России.

Кто такой Александр Ярмак?

Александр Ярмак – украинский хип-хоп исполнитель.

В начале февраля 2014 года вместе с артистом TOF выпустил песню под названием 22, посвященную событиям Евромайдана. В клип вошел видеоряд событий, которые происходили на Майдане. Песню стали называть неофициальным гимном Евромайдана.

В 2022 году после полномасштабного нападения России на Украину вступил в ВСУ, пишет Википедия.

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