Будет выбивать войска Путина из Украины: звездный рэпер рассказал, как воюет с РФ

Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак Yarmak с первых дней полномасштабного военного вторжения агрессора России защищает Украину.

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Ярмак о боях с войсками РФ: у нас все, как в компьютерной игре / Коллаж: Главред, фото: Instagram А. Ярмака, Генштаб ВСУ

Украинский артист, рэп-исполнитель Александр Ярмак, который известен под псевдонимом Yarmak, с первых дней полномасштабной войны воюет против российских оккупантов.

В интервью Славе Демину он рассказал, какие эмоции у него вызывает война. По словам музыканта, боевые действия воспринимаются как компьютерная игра, а жалости к врагу у него нет.

Также артист добавил, что будет и в дальнейшем выбивать российских оккупантов из Украины.

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"Честно, я переживал об этом моменте. Потому что для меня убить любого человека, даже подонка, было раньше таким немыслимым явлением. Но уже на тот момент я настолько интегрировался в войну, и война интегрировалась в жизнь всех нас, столько горя принесли эти уроды, что у меня вообще… Вот когда мы убили первых типов, мы просто поехали домой, поужинали и легли спать. Кошмары не снились. У нас все, как в компьютерной игре. Ты видишь, как у него оторвало руку и он умирает … Но мне вообще не жаль, вообще. Я этот мусор буду продолжать уничтожать, потому что это изверги, которые несут смерть и разрушения планете. Кто-то это должен остановить", — подчеркнул Yarmak.

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Кто такой Александр Ярмак? Александр Ярмак – украинский хип-хоп исполнитель. В начале февраля 2014 года вместе с артистом TOF выпустил песню под названием 22, посвященную событиям Евромайдана. В клип вошел видеоряд событий, которые происходили на Майдане. Песню стали называть неофициальным гимном Евромайдана. В 2022 году после полномасштабного нападения России на Украину вступил в ВСУ, пишет Википедия.

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