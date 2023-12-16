Популярного украинского исполнителя ограбили в поезде

Украинский защитник и музыкант остался без ноутбука и камеры.

https://stars.glavred.info/populyarnogo-ukrainskogo-ispolnitelya-ograbili-v-poezde-10525553.html Ссылка скопирована

Рэппер Ермак стал жертвой грабителей / Коллаж Главред, фото Instagram/yarmak_music

Украинского артиста, рэпера Александра Ярмака, который защищает Украину в рядах ВСУ, обокрали в поезде.

Как рассказал он на своей странице в Instagram, инцидент случился, когда артист ехал в поезде Киев-Днепр и спал. Тогда вор и украл рюкзак украинского защитника.

Ярмак рассказал, как должны действовать проводники / Скриншот Instagram/yarmak_music

"Такое ощущение, что это видео записывалось в 98-м, но это, к сожалению, 2023 год, и такой сервис предоставляет "Укрзалізниця". Я уже не впервые слышу за последнее время такие случаи. Вчера на этом поезде у военного украли все вещи, и он вышел прямо в обуви, брюках и футболке", – рассказал певец.

видео дня

У него в рюкзаке была камера GoPro, а также ноутбук, где хранились важные видео с передовой.

По словам защитника и музыканта, необходимо принять ряд мер, касательно пассажиров украинской железной дороги. Он считает, что двери между вагонами должны быть закрытыми, а проводники должны тщательнее относиться к безопасности пассажиров.

Напомним, ранее американская хип-хоп певица Cardi B швырнула свой микрофон в зрителя концерта, который облил ее водой из пластикового стакана, во время выступления певицы в Лас-Вегасе.

Ранее американский репер ASAP Rocky попал в огромный скандал - из-за публичной демонстрации российской военной символики его захейтили поклонники, которые осуждают страну-агрессора. Фото с кулоном в виде буквы Z, составленной из бриллиантовых танков, очень быстро исчезло со страницы музыканта, но благосклонность фанатов вернуть не так-то просто.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.