Популярного украинского исполнителя ограбили в поезде

Украинского артиста, рэпера Александра Ярмака, который защищает Украину в рядах ВСУ, обокрали в поезде.
Как рассказал он на своей странице в Instagram, инцидент случился, когда артист ехал в поезде Киев-Днепр и спал. Тогда вор и украл рюкзак украинского защитника.
"Такое ощущение, что это видео записывалось в 98-м, но это, к сожалению, 2023 год, и такой сервис предоставляет "Укрзалізниця". Я уже не впервые слышу за последнее время такие случаи. Вчера на этом поезде у военного украли все вещи, и он вышел прямо в обуви, брюках и футболке", – рассказал певец.
У него в рюкзаке была камера GoPro, а также ноутбук, где хранились важные видео с передовой.
По словам защитника и музыканта, необходимо принять ряд мер, касательно пассажиров украинской железной дороги. Он считает, что двери между вагонами должны быть закрытыми, а проводники должны тщательнее относиться к безопасности пассажиров.
Напомним, ранее американская хип-хоп певица Cardi B швырнула свой микрофон в зрителя концерта, который облил ее водой из пластикового стакана, во время выступления певицы в Лас-Вегасе.
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