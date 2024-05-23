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Бритни Спирз призналась в тяжелом заболевании

Алена Кюпели
23 мая 2024, 11:20
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Американская певица продолжает удивлять своими поступками и высказываниями.
Бритни Спирс
Бритни Спирс болеет серьезным заболеванием/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская певица Бритни Спирс снова откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем.

Как пишет Page Six, 42-летняя певица заявила в удаленном посте в Instagram в среду, что хочет простить людей, которые якобы нанесли ей "серьезное повреждение нервов", которое она испытывает на правой стороне тела, настолько сильное, что она "не может" даже думать иногда".

"Было время, когда меня держали в таком месте против моей воли в течение очень долгого времени", — написала она, потенциально имея в виду время, проведенное под опекой, которая закончилась в ноябре 2021 года.

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Кто такая Бритни Спирс?

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

"С тех пор я изменилась", — продолжила Спирс.

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Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс в процессе развода с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

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