Бриллиантовые ягодицы: Кейт Мосс рассказала об оригинальном подарке от Джонни Деппа

Актер преподнес модели первые в ее жизни бриллианты весьма оригинальным способом.
Британская модель и фэшн-икона Кейт Мосс редко дает интервью, но британскому изданию Vogue удалось побеседовать с 48-летней манекенщицей. Ей предложили забавную игру: она просматривает альбом с фотографиями своих культовых выходов с 1991 года (рассвета ее модельной карьеры) до сегодняшнего дня. Мосс рассматривала каждый из нарядов и рассказывала забавные истории, которые скрывались за ними.
На странице, посвященной 1995 году, была фотография модели в платье от Джона Гальяно, которое он подарил модели на ее 21-ый День рождения, и в ее любимых туфлях от Маноло Бланик, в которых Мосс буквально жила.
Образ был дополнен черным клатчем и изящным бриллиантовым колье, о котором британская модель рассказала смешную историю
"А это бриллиантовое колье мне подарил Джонни. Мои первые бриллианты. Он положил колье в щель между своими ягодицами. Мы собирались на ужин, а он говорит: "У меня там что-то, ты можешь посмотреть?" И я такая: "Что?!" Я засунула руку сзади в его штаны, и достала оттуда бриллиантовое колье. Вот это бриллиантовое колье", - с улыбкой рассказала Мосс.
Она встречалась с актером Джонни Деппом около четырех лет: с 1994 по 1998 год.
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