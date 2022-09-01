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Бриллиантовые ягодицы: Кейт Мосс рассказала об оригинальном подарке от Джонни Деппа

1 сентября 2022, 18:25

Актер преподнес модели первые в ее жизни бриллианты весьма оригинальным способом.

Кейт Мосс и Джонни Депп
Кейт Мосс рассказала о бриллиантах от Джонни Деппа, которые он спрятал между ягодицами / instagram.com/johnnydepp, instagram.com/katemossagency

Британская модель и фэшн-икона Кейт Мосс редко дает интервью, но британскому изданию Vogue удалось побеседовать с 48-летней манекенщицей. Ей предложили забавную игру: она просматривает альбом с фотографиями своих культовых выходов с 1991 года (рассвета ее модельной карьеры) до сегодняшнего дня. Мосс рассматривала каждый из нарядов и рассказывала забавные истории, которые скрывались за ними.

На странице, посвященной 1995 году, была фотография модели в платье от Джона Гальяно, которое он подарил модели на ее 21-ый День рождения, и в ее любимых туфлях от Маноло Бланик, в которых Мосс буквально жила.

Образ был дополнен черным клатчем и изящным бриллиантовым колье, о котором британская модель рассказала смешную историю

Видео дня

"А это бриллиантовое колье мне подарил Джонни. Мои первые бриллианты. Он положил колье в щель между своими ягодицами. Мы собирались на ужин, а он говорит: "У меня там что-то, ты можешь посмотреть?" И я такая: "Что?!" Я засунула руку сзади в его штаны, и достала оттуда бриллиантовое колье. Вот это бриллиантовое колье", - с улыбкой рассказала Мосс.

Она встречалась с актером Джонни Деппом около четырех лет: с 1994 по 1998 год.

Кейт Мосс
Кейт Мосс рассказала о бриллиантах от Джонни Деппа, которые он спрятал между ягодицами / скриншот youtube.com

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

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