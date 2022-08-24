48-летняя супермодель Кейт Мосс показала, как нагишом купается в озере: "Это КосМосс"

Несмотря на то, что с наркотиками и алкоголем для нее покончено, у британской красотки все же осталась привычка плевать на правила.
Британская модель Кейт Мосс - поистине культовая фигура в мире моды. С нее начинался тренд на андрогинность и "героиновый шик", она доказала, что манекенщица может не быть небожительницей с ногами от ушей, чтобы при этом заколачивать миллионное состояние.
Английская красотка - вторая самая богатая топ-модель после Жизель Бундхен, и сегодня трудно представить, что эту красивую и теперь уже степенную женщину раньше на модных тусовках называли танком - за "неуязвимость" перед наркотическими веществами и способность перепить даже крупного мужчину.
После того, как ее карьера едва не закончилась из-за злоупотребления веселящими субстанциями, жизнь Мосс стала синонимом осознанности и заботы о себе.
Модель запускает собственную линию оздоровительных продуктов под названием Cosmoss, для которой 48-летняя Кейт снялась полностью обнаженной.
В черно-белом ролике, который появился на ее странице в Instagram, Мосс в костюме Евы заходит в озеро и с улыбкой ныряет в воду.
Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.
Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.
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