48-летняя супермодель Кейт Мосс показала, как нагишом купается в озере: "Это КосМосс"

Кейт Мосс голышом искупалась в озере для рекламной кампании / instagram.com/katemossagency

Британская модель Кейт Мосс - поистине культовая фигура в мире моды. С нее начинался тренд на андрогинность и "героиновый шик", она доказала, что манекенщица может не быть небожительницей с ногами от ушей, чтобы при этом заколачивать миллионное состояние.

Английская красотка - вторая самая богатая топ-модель после Жизель Бундхен, и сегодня трудно представить, что эту красивую и теперь уже степенную женщину раньше на модных тусовках называли танком - за "неуязвимость" перед наркотическими веществами и способность перепить даже крупного мужчину.

После того, как ее карьера едва не закончилась из-за злоупотребления веселящими субстанциями, жизнь Мосс стала синонимом осознанности и заботы о себе.

Модель запускает собственную линию оздоровительных продуктов под названием Cosmoss, для которой 48-летняя Кейт снялась полностью обнаженной.

В черно-белом ролике, который появился на ее странице в Instagram, Мосс в костюме Евы заходит в озеро и с улыбкой ныряет в воду.

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