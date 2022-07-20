Брэд Питт в юбке шокировал фанаток на премьере

Брэд Питт / https://ua.depositphotos.com/

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт вот уже несколько дней ездит по европейским столицам, рекламируя новый боевик Bullet Train со своим участием.

На берлинской премьере он удивил и шокировал армию своих фанатов необычным нарядом. Актер пришел на красную дорожку под прицелы фотографов в коричневой юбке. Она была нижней частью костюма, в который входил также пиджак с накладными карманами.

Такой необычный наряд Питт надел в сочетании с мятой летней рубашкой навыпуск и черными ботинками.

Поскольку юбка была ему до колена, то поклонники смогли отлично рассмотреть икры актера с красочными татуировками.

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Режиссер Bullet Train стал американский постановщик Дэвид Литч (известный по работе над фильмами "Джон Уик" и "Дэдпул 2"). К слову, съемки картины обошлись продюсерам в 86 миллионов долларов США.

Напомним, ранее из кино по причине болезни ушел легендарный Брюс Уиллис - актеру диагностировали афазию, расстройство из-за которого происходят нарушения восприятия и произношения уже сформировавшейся речи.

О тяжелом недуге также рассказала украинская актриса Екатерина Тышкевич - она страдает от регулярных невыносимых головных болей, причину которых врачи не могут найти уже 8 лет.

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