Брэд Питт в юбке шокировал фанаток на премьере

На берлинской премьере нового фильма Bullet Train легендарный актер Брэд Питт крайне сильно удивил и шокировал армию своих фанатов необычным нарядом.
Знаменитый голливудский актер Брэд Питт вот уже несколько дней ездит по европейским столицам, рекламируя новый боевик Bullet Train со своим участием.
На берлинской премьере он удивил и шокировал армию своих фанатов необычным нарядом. Актер пришел на красную дорожку под прицелы фотографов в коричневой юбке. Она была нижней частью костюма, в который входил также пиджак с накладными карманами.
Такой необычный наряд Питт надел в сочетании с мятой летней рубашкой навыпуск и черными ботинками.
Поскольку юбка была ему до колена, то поклонники смогли отлично рассмотреть икры актера с красочными татуировками.
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Режиссер Bullet Train стал американский постановщик Дэвид Литч (известный по работе над фильмами "Джон Уик" и "Дэдпул 2"). К слову, съемки картины обошлись продюсерам в 86 миллионов долларов США.
Напомним, ранее из кино по причине болезни ушел легендарный Брюс Уиллис - актеру диагностировали афазию, расстройство из-за которого происходят нарушения восприятия и произношения уже сформировавшейся речи.
О тяжелом недуге также рассказала украинская актриса Екатерина Тышкевич - она страдает от регулярных невыносимых головных болей, причину которых врачи не могут найти уже 8 лет.
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