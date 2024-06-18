Breaking News: Максим Галкин показал новое фото

Российский комик Максим Галкин, который поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения, продолжает с иронией интриговать своих подписчиков.
На своей странице в Instagram, Максим Галкин опубликовал фото, где показал, как выглядит сейчас, а также поздравил сам себя с днем рождения. "Breaking news. 48", - подписал фото артист.
видео дня
В комментариях у артиста собралось множество людей, которые поздравили его с днем рождения. Сам Галкин стоит с белыми шарами и добродушно улыбается в камеру.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлятьсвоими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.
А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.
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