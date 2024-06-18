Breaking News: Максим Галкин показал новое фото

Максим Галкин опубликовал фото, где показал, как выглядит сейчас.

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Максим Галкин отмечает 48 лет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения, продолжает с иронией интриговать своих подписчиков.

На своей странице в Instagram, Максим Галкин опубликовал фото, где показал, как выглядит сейчас, а также поздравил сам себя с днем рождения. "Breaking news. 48", - подписал фото артист.

В комментариях у артиста собралось множество людей, которые поздравили его с днем рождения. Сам Галкин стоит с белыми шарами и добродушно улыбается в камеру.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлятьсвоими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

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